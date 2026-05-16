Un amanecer distinto se vivió este viernes en la localidad de Humboldt, departamento Las Colonias. Alrededor de las 6:30, la tranquilidad habitual se vio interrumpida por un hallazgo que movilizó a las autoridades locales y a las fuerzas de seguridad: la presencia de un ejemplar adulto de Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus) merodeando en cercanías del ejido urbano.
Humboldt: rescatan y liberan a un ejemplar de Aguará Guazú en su hábitat natural
Ocurrió este viernes. Tras un aviso de las autoridades comunales, se activó un protocolo de protección que permitió devolver al animal a una reserva de la zona. El ejemplar se encontraba en óptimas condiciones de salud.
Gracias al rápido aviso del personal de la Comuna de Humboldt y a la inmediata intervención de efectivos de la policía local y de la guardia rural, se logró coordinar un operativo de resguardo. El objetivo fue claro desde el primer minuto: garantizar la integridad del animal, una especie que es considerada "Monumento Natural Provincial" en Santa Fe.
Operativo conjunto en la madrugada
Tras ser localizado, el animal fue inmovilizado con los cuidados pertinentes para evitar situaciones de estrés o riesgo físico. Los especialistas constataron que el ejemplar, un adulto de gran porte, se encontraba "de paso" por la zona. Al evaluar su estado general, se determinó que presentaba excelentes condiciones de salud, lo que permitió proceder a su inmediata relocalización.
Fuentes ligadas al operativo confirmaron que el Aguará Guazú fue trasladado hacia la reserva del Puente El Cirilo, ubicada sobre el Arroyo Las Prusianas. Allí, en un entorno seguro y alejado de la urbanización, fue puesto en libertad para que continúe su curso natural. 'Pudimos inmovilizarlo y trasladarlo con éxito; estaba en perfectas condiciones y ya regresó a su ambiente', señalaron los participantes del rescate.
Una especie protegida y en peligro
El Aguará Guazú, cuyo nombre en guaraní significa "zorro grande", es el cánido más grande de América del Sur. Su figura es inconfundible: pelaje rojizo, patas largas y negras, y una crin oscura en el lomo. Sin embargo, detrás de su porte imponente, la especie atraviesa una situación crítica en cuanto a su conservación.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Aguará Guazú se encuentra categorizado como una especie en peligro de extinción a nivel nacional. La pérdida de su hábitat natural (pastizales, bañados y esteros), el atropellamiento en rutas, la caza ilegal y el contagio de enfermedades por parte de perros domésticos son las principales amenazas que acechan su supervivencia.
En la provincia de Santa Fe, la ley N° 12.182 lo declara Monumento Natural, lo que le otorga la máxima protección legal. Esto implica que cualquier acción que atente contra su vida o integridad es considerada un delito grave.
Compromiso ciudadano
El éxito de este rescate en Humboldt subraya la importancia de la conciencia ambiental y la colaboración vecinal. El aviso oportuno de la Comuna y la coordinación con las fuerzas rurales permitieron que este "encuentro" con la fauna silvestre terminara de la mejor manera.
Para los expertos, el hecho de que el ejemplar haya sido divisado en excelentes condiciones de salud es una señal positiva sobre la resiliencia de la fauna autóctona en los corredores biológicos de nuestra región. Ante la aparición de estos animales, se recuerda a la población no intentar acercarse, no alimentarlos y dar aviso inmediato a las autoridades locales o a la Guardia Rural Los Pumas.