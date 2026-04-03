Exceso de velocidad

Dolor en el Nahuel Huapi: atropellaron a una puma embarazada y un solo cachorro logró sobrevivir

Un nuevo hecho de negligencia vial golpea la biodiversidad de la Patagonia argentina. El ejemplar hembra murió en el acto sobre la ruta, mientras que los equipos de rescate lograron poner a salvo a una de sus crías.