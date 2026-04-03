La fragilidad de nuestra fauna silvestre volvió a quedar expuesta en las últimas horas tras un trágico incidente vial dentro de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi. Una puma hembra, que se encontraba en avanzado estado de gestación, murió tras ser embestida por un vehículo que, según las primeras pericias, circulaba a una velocidad superior a la permitida en zona de reserva.
Dolor en el Nahuel Huapi: atropellaron a una puma embarazada y un solo cachorro logró sobrevivir
Un nuevo hecho de negligencia vial golpea la biodiversidad de la Patagonia argentina. El ejemplar hembra murió en el acto sobre la ruta, mientras que los equipos de rescate lograron poner a salvo a una de sus crías.
En medio de la desolación, un pequeño rayo de esperanza surgió cuando los guardaparques lograron rescatar con vida a uno de los cachorros que sobrevivió al impacto y al posterior deceso de su madre.
El hecho ocurrió en un tramo de la ruta donde el avistamiento de fauna es frecuente y la señalización de máxima velocidad es estricta. Sin embargo, la imprudencia al volante terminó con la vida de uno de los grandes felinos de nuestra región, cuya preservación es vital para el equilibrio del ecosistema patagónico.
El rescate y la lucha por la vida
Tras recibir el aviso del siniestro, personal de Parques Nacionales se desplazó rápidamente al lugar. Al llegar, se encontraron con el cuerpo sin vida de la hembra y, tras una inspección minuciosa del área circundante, detectaron movimiento entre la vegetación lindante a la cinta asfáltica.
'Fue un momento de mucha tensión, pero logramos poner a resguardo a un cachorro que estaba desorientado cerca del cuerpo de su madre', informaron. El pequeño ejemplar fue trasladado de inmediato a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde permanece bajo observación veterinaria constante. Según los especialistas, su estado es delicado pero estable, aunque el mayor desafío será su crianza en aislamiento humano para que, en un futuro, pueda ser reinsertado en su hábitat natural.
Un problema que no encuentra freno
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante estadística de atropellamientos de fauna en las rutas que atraviesan parques nacionales en todo el país. Desde el aguará guazú en el norte santafesino hasta el puma en el sur, la velocidad y la falta de conciencia de los conductores siguen siendo las principales amenazas.
'Es imperioso que quienes transitan por estas zonas entiendan que están atravesando el hogar de estas especies. No se trata solo de una multa, se trata de la pérdida irreversible de biodiversidad', dice en diálogo con este medio un referente del área de conservación ambiental.
Las autoridades locales han reiterado el pedido de extremar las precauciones, especialmente durante el amanecer y el atardecer, momentos en que los animales suelen desplazarse para cazar o trasladar a sus crías.
Hacia una convivencia necesaria
La muerte de la puma embarazada es un recordatorio doloroso de la desconexión que aún persiste entre el desarrollo humano y el respeto por el entorno natural. Mientras el cachorro sobreviviente inicia un largo camino de recuperación, la comunidad científica y los organismos de control vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de implementar medidas de control de velocidad más severas y pasos de fauna efectivos.
El equilibrio de nuestros ecosistemas depende de estas especies clave. Cada ejemplar perdido por negligencia es un retroceso en los esfuerzos de conservación que llevan décadas en marcha. La noticia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, despertó una ola de indignación y un pedido unánime: que la ruta deje de ser una sentencia de muerte para la fauna que intentamos proteger.