Adiós al verano: la nieve sorprendió a Bariloche y pintó de blanco el Cerro Catedral

San Carlos de Bariloche vivió este lunes una jornada que pareció saltarse el otoño para instalarse directamente en el invierno. Tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y lluvias persistentes en el centro de la ciudad, el marcado descenso de la temperatura transformó el agua en nieve en las cotas más altas. El Cerro Catedral, el centro de esquí más importante de la región, fue el gran protagonista al amanecer con sus cumbres y medios de elevación totalmente cubiertos por una capa de nieve polvo.
Este fenómeno, aunque no es inusual en la zona cordillerana durante los recambios de estación, llamó la atención por la intensidad de la acumulación en sectores como la cumbre del Catedral y el Cerro Otto. Actualmente, en la zona de alta montaña, se registran condiciones de riguroso invierno: una temperatura de 4°C con una sensación térmica que promedia el 1°C, acompañada de una humedad del 99% y vientos del noroeste que incrementan la percepción de frío.
Contraste térmico: del calor a los copos
Lo que hace particular a esta nevada del 16 de marzo de 2026 es el brusco cambio que experimentó la región. Según los reportes locales, Argentina venía atravesando jornadas de calor intenso en gran parte del centro y norte del país. Sin embargo, el ingreso de este sistema frontal desde el Pacífico no solo trajo alivio térmico, sino que depositó la primera nevada significativa de lo que va del año.
Sin embargo, una nevada menor ya sorprendió en Bariloche a principios de febrero del 2026: el martes 10 del pasado mes, el cerro Catedral, amaneció cubierto por un manto blanco, registrando la primera nevada oficial del año en pleno desarrollo de la temporada estival.
Los turistas que aún disfrutan de sus vacaciones de marzo en la Patagonia se encontraron con una sorpresa inesperada. Muchos de ellos, que ayer recorrían las playas de los lagos Nahuel Huapi o Moreno, hoy se volcaron a la base del cerro para tocar la nieve. Para la jornada de hoy, se espera que las temperaturas máximas no superen los 6°C, mientras que las probabilidades de precipitación se mantienen en un 95%, lo que sugiere que el manto blanco podría espesarse hacia la noche.
Se recomienda a los conductores y excursionistas prestar especial atención al circular por la Ruta 40 y los accesos a los cerros debido a la posible formación de hielo sobre la calzada y la visibilidad reducida por la nubosidad baja. Imagen ilustrativa
Impacto en el turismo y recomendaciones
La aparición de los primeros copos refuerza el atractivo turístico de Bariloche, permitiendo a los visitantes experimentar el contraste de las actividades estivales con el paisaje invernal en una misma estadía. No obstante, las autoridades de Parques Nacionales y de la Secretaría de Turismo han solicitado extremar las precauciones.
Se recomienda a los conductores y excursionistas prestar especial atención al circular por la Ruta 40 y los accesos a los cerros debido a la posible formación de hielo sobre la calzada y la visibilidad reducida por la nubosidad baja. Asimismo, se aconseja consultar el estado de los senderos antes de iniciar cualquier caminata de montaña, ya que las condiciones de transitabilidad han cambiado drásticamente en las últimas horas.
El pronóstico meteorológico indica que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el inicio de la semana. Imagen ilustrativa
Perspectivas para las próximas horas
El pronóstico meteorológico indica que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el inicio de la semana. Las nevadas ligeras podrían continuar en las zonas altas, mientras que en el centro de la ciudad persistirán las lloviznas. Este fenómeno marca un quiebre definitivo en las temperaturas veraniegas, anticipando un otoño que promete ser fresco y con precipitaciones frecuentes en toda la zona andina.