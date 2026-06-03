La fiebre chikungunya fue una de las enfermedades que más creció en Argentina durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, los datos del Boletín Epidemiológico Nacional N° 810 indican que el brote comenzó a perder intensidad en las últimas semanas.
Chikungunya en Argentina: el brote alcanzó su pico en abril y los casos comenzaron a descender
Aunque la enfermedad registró un marcado crecimiento durante los primeros meses del año y se expandió a nuevas provincias, los datos más recientes muestran un descenso progresivo de las notificaciones tras el pico alcanzado en abril.
Tras alcanzar su punto máximo en la semana epidemiológica 16, con 430 casos notificados, la curva mostró una disminución sostenida hasta la semana 20, aunque las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia debido a la persistencia de la transmisión en distintas regiones del país.
El brote creció con fuerza durante el verano y comenzó a desacelerarse
Los datos oficiales muestran que la temporada actual, comprendida entre la semana epidemiológica 31 de 2025 y la semana 20 de 2026, acumuló 12.184 casos sospechosos de chikungunya. De ese total, 2.547 fueron clasificados como confirmados o probables.
La curva epidemiológica exhibe un incremento sostenido desde el inicio de 2026. El momento de mayor circulación viral se registró durante la semana epidemiológica 16, cuando se notificaron 430 casos en apenas siete días.
Posteriormente comenzó a observarse un descenso progresivo, aunque las autoridades mantienen la vigilancia debido a la persistencia de la transmisión en distintas localidades.
La enfermedad es causada por el virus Chikungunya (CHIKV) y se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo vector responsable del dengue y del virus Zika.
Uno de los aspectos que más preocupa a los epidemiólogos es la expansión geográfica observada durante los últimos meses.
Si bien el 96% de los casos se concentra en la región del NOA, particularmente en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy, la circulación del virus comenzó a detectarse también en otros puntos del país.
Entre las nuevas áreas afectadas aparecen brotes en Catamarca y Santiago del Estero, además de conglomerados en municipios bonaerenses como Lomas de Zamora, Merlo y Quilmes. También se confirmaron los primeros casos autóctonos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba.
Los informes oficiales señalan además que varios de los casos importados tienen antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, países donde la circulación del virus continúa siendo significativa.
En Salta, una de las provincias más afectadas, el primer caso de la temporada fue identificado en la semana epidemiológica 2. Se trató de un adolescente de 16 años residente en Rosario de la Frontera que había viajado previamente a Bolivia.
A partir de entonces se confirmó la transmisión local sostenida, con una rápida expansión hacia otras localidades.
Hasta la semana epidemiológica 19, Salta acumulaba 1.698 casos confirmados, constituyéndose como el principal foco del país.
Cuáles son los síntomas
La chikungunya suele presentarse con síntomas que pueden confundirse inicialmente con otras enfermedades virales transmitidas por mosquitos. Entre las manifestaciones más frecuentes figuran la fiebre alta, dolores musculares, cefaleas, náuseas, vómitos y, especialmente, intensos dolores articulares.
De hecho, el nombre de la enfermedad proviene de una palabra africana que hace referencia a la postura encorvada que adoptan algunos pacientes debido al dolor en múltiples articulaciones.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la mediana de edad de los afectados durante esta temporada fue de 33 años. Sin embargo, el grupo que registró la mayor cantidad de casos correspondió a personas de entre 45 y 65 años.
Asimismo, el 54% de los casos confirmados ocurrió en mujeres.
Aunque la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente, los datos oficiales muestran que el 10% de los casos analizados requirió internación. En total, 155 personas necesitaron asistencia hospitalaria debido a la intensidad de los síntomas o a la presencia de complicaciones.
Se notificaron cinco casos graves asociados al virus
Entre ellos se encuentra una mujer de 33 años de la provincia de Salta que desarrolló encefalitis vinculada a la infección por chikungunya. La paciente requirió asistencia respiratoria mecánica, permaneció internada en terapia intensiva y posteriormente logró recuperarse.
También se registró el caso de una bebé de apenas cuatro meses en Santiago del Estero. La lactante presentó fiebre y lesiones en la piel, requirió cuidados intensivos y evolucionó favorablemente.
Otro de los casos graves correspondió a un hombre de 81 años de Tucumán que padecía hipertensión arterial y una insuficiencia renal aguda.
Las estadísticas nacionales también confirmaron dos fallecimientos relacionados con la enfermedad. Ambos ocurrieron en la provincia de Salta.
La primera víctima fue un hombre de 68 años residente en la ciudad de Embarcación, quien presentó un cuadro respiratorio severo asociado a una neumonía bacteriana secundaria.
El segundo fallecido fue un hombre de 34 años oriundo de Aguaray que padecía diabetes descompensada. Según el reporte epidemiológico, evolucionó con shock séptico e insuficiencia respiratoria hasta producirse su muerte.
Frente a este escenario, los especialistas recuerdan que la principal herramienta para prevenir la chikungunya continúa siendo el control del mosquito transmisor.
Para ello recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, utilizar repelente, colocar mosquiteros y consultar rápidamente ante la aparición de fiebre y dolores articulares intensos.