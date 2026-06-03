Boletin Epidemiológico

Chikungunya en Argentina: el brote alcanzó su pico en abril y los casos comenzaron a descender

Aunque la enfermedad registró un marcado crecimiento durante los primeros meses del año y se expandió a nuevas provincias, los datos más recientes muestran un descenso progresivo de las notificaciones tras el pico alcanzado en abril.