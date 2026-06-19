Un importante incendio registrado durante la madrugada de este viernes provocó severos daños materiales en un galpón utilizado como depósito de autopartes en la ciudad de Santo Tomé.
Voraz incendio destruyó un depósito de autopartes en Santo Tomé
Las llamas se desataron durante la madrugada en un galpón ubicado sobre calle Juan José Paso al 3300. Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron durante más de tres horas para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos.
El siniestro se produjo en una propiedad ubicada sobre calle Juan José Paso al 3300 y demandó una intensa labor de los equipos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran hacia sectores linderos.
La alarma se activó alrededor de las 5.48, momento en que personal de Bomberos Zapadores de Santa Fe y efectivos de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé fueron comisionados hacia el lugar tras recibir un aviso sobre un foco ígneo de importantes dimensiones.
Fuego generalizado
Al arribar, los servidores públicos encontraron el fuego desarrollado de manera generalizada en el interior de un galpón de aproximadamente ocho metros de largo por seis de ancho, destinado al almacenamiento de autopartes usadas y herramientas de trabajo.
Según consta en el informe técnico, la construcción afectada estaba compuesta por paredes de mampostería, estructura metálica, techo de chapa de zinc y piso de cemento. Además contaba con un pequeño baño anexo.
Los bomberos trabajaron mediante una línea de alta presión para atacar las llamas y lograron controlar el proceso combustivo luego de varias horas de tareas. El operativo se realizó de manera conjunta entre personal de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, con apoyo de efectivos policiales del Comando Radioeléctrico que aseguraron el perímetro.
Como consecuencia del incendio, las pérdidas materiales fueron significativas. El fuego destruyó por completo un televisor, un compresor, dos máquinas soldadoras, una pluma tipo carrito utilizada para tareas mecánicas, además de una importante cantidad de autopartes usadas y herramientas almacenadas en el lugar.
Asimismo, la elevada temperatura generó daños estructurales visibles en todo el inmueble. Se constató un intenso ahumamiento, acumulación de hollín y desprendimiento de revoques en las paredes interiores del galpón.
Al momento del procedimiento se encontraba presente el propietario del inmueble, un hombre de 50 años, quien siguió de cerca las tareas de extinción desarrolladas por los equipos de emergencia.
Pérdidas económicas
Si bien los daños fueron exclusivamente materiales y no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas económicas serían de consideración debido a la naturaleza de los elementos almacenados en el depósito.
Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio. Esa circunstancia deberá ser determinada a través de las pericias correspondientes que permitan establecer cómo se inició el foco ígneo y si existió algún factor accidental o externo que favoreció su propagación.
Las tareas concluyeron cerca de las 8.50, luego de más de tres horas de intenso trabajo en el lugar.