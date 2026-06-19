Tribunales de Santa Fe

"Yo te conozco": el reconocimiento de las víctimas fue clave para condenar a un ladrón callejero

Un joven de 21 años admitió su responsabilidad por el intento de robo de una bicicleta y el robo de una motocicleta cometidos en distintos puntos de la capital provincial. La evidencia reunida en ambas investigaciones permitió acreditar su participación en los hechos y derivó en una pena única de cumplimiento efectivo.