El reconocimiento realizado por las víctimas fue uno de los elementos centrales que permitió esclarecer dos robos cometidos en la ciudad de Santa Fe y derivó en una condena de siete años de prisión, que recayó sobre Bruno Doratto.
"Yo te conozco": el reconocimiento de las víctimas fue clave para condenar a un ladrón callejero
Un joven de 21 años admitió su responsabilidad por el intento de robo de una bicicleta y el robo de una motocicleta cometidos en distintos puntos de la capital provincial. La evidencia reunida en ambas investigaciones permitió acreditar su participación en los hechos y derivó en una pena única de cumplimiento efectivo.
Así lo destacó el juez penal Pablo Busaniche al resolver un juicio abreviado en el que el joven de 21 años admitió su responsabilidad por el intento de robo de una bicicleta ocurrido en 2025 y por el robo de una motocicleta perpetrado este año.
El acuerdo fue expuesto este miércoles, en la Sala 8 del subsuelo de los tribunales, por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Nigro. Asimismo, contó con la conformidad del condenado y con el control de legalidad ejercido por el defensor público Sebastián Amadeo.
Durante la audiencia, el representante del MPA describió los dos hechos delictivos por los cuales Doratto asumió su responsabilidad penal.
Intento de robo
El primero de los hechos ocurrió el 15 de mayo de 2025, alrededor de las 20, en Gorriti al 3900, en inmediaciones de la entrada al Jardín Botánico de la ciudad de Santa Fe.
Según se expuso en la audiencia, Doratto interceptó a un hombre que circulaba en bicicleta y lo amenazó con un arma de fuego. De acuerdo con el relato de la víctima, el atacante llegó a gatillar el arma, aunque no se produjo ningún disparo.
Esa circunstancia permitió que el ciclista evitara la agresión y se alejara del lugar. Antes de escapar, la víctima le reprochó: “¡Pará, qué hacés, yo te conozco!”, lo que posteriormente le permitió denunciarlo en sede policial con nombre y apellido.
En barrio Don Bosco
El segundo episodio tuvo lugar el 8 de mayo de este año, en inmediaciones de las calles Doctor Zavalla y Hernandarias, en barrio Don Bosco.
De acuerdo con la investigación, Doratto circulaba en una motocicleta Honda Wave junto con otro hombre cuya identidad no pudo ser establecida. En ese contexto, ambos interceptaron a una mujer que también se desplazaba en una motocicleta Honda.
Mediante amenazas realizadas con un arma de fuego, lograron apoderarse del vehículo. La víctima radicó la denuncia y, horas después, personal policial identificó a Doratto mientras realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta. Más tarde, la mujer lo reconoció como la persona que la había apuntado con el arma durante el robo.
Evidencia y condena
A partir de la evidencia reunida en ambas investigaciones, el juez condenó a Doratto como autor del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego no habida en grado de tentativa, por el primer hecho, y como coautor de robo calificado por el empleo de arma de fuego, por el segundo.
La pena impuesta por estos delitos fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia. Sin embargo, la sanción fue unificada en siete años de cárcel debido a que el condenado registraba una sentencia anterior vigente, dictada el 30 de abril de 2025, en cuyo marco había sido beneficiado con el cese de la prisión preventiva.
Al fundamentar su decisión, Busaniche sostuvo que la prueba incorporada al proceso resultó suficiente para acreditar la responsabilidad penal del imputado. En particular, valoró que la víctima del primer hecho pudo identificarlo porque lo conocía previamente y que la damnificada del segundo episodio también lo reconoció mediante un mosaico fotográfico.