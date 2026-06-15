En un fallo que marca un precedente crucial para las víctimas de delitos informáticos, los tribunales de la ciudad de Santa Fe condenaron a Aldana Soledad Bracamonte, una joven de 27 años oriunda de San Justo, a la pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser encontrada culpable de cometer nueve estafas millonarias.
Condenaron a una joven por robo de datos biométricos y estafas por 90 millones de pesos
Se trata de Aldana Soledad Bracamonte, de 27 años. Recibió una pena de más de 3 años de prisión efectiva tras admitir que sacó créditos y tarjetas a nombre de cinco personas. La Justicia determinó que los bancos son los damnificados y no podrán cobrarle a los usuarios estafados.
La sentencia, dictada por el juez Luis Octavio Silva en el marco de un juicio de procedimientos abreviados, no sólo resolvió la situación penal de la estafadora, sino que trajo un enorme alivio para los damnificados. El perjuicio económico total de las maniobras ascendió a la cifra de $90.216.650.
Maniobra
La investigación fue liderada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro, quien detalló con precisión cómo operaba la mujer.
Bracamonte utilizó la misma modalidad delictiva en todos los casos.
Su primer paso era apropiarse de manera engañosa de los datos biométricos (como el reconocimiento facial o huellas digitales) de cinco personas de su entorno o confianza.
Una vez que tenía esa información en su poder, la joven vulneraba los sistemas de seguridad digital: ingresaba a las plataformas web de diferentes bancos y financieras simulando ser las víctimas; luego aprovechaba para gestionar créditos personales y contrataba tarjetas de crédito a nombre de los estafados. Finalmente, realizaba millonarios consumos y transferencias con ese dinero.
Protección
Lo más destacado de la resolución judicial es el reordenamiento legal que genera. Al respecto, el fiscal Nigro fue categórico: “La sentencia establece que los estafados son los bancos y las financieras; por lo tanto, las acciones de cobro que estas entidades inicien deberán ser dirigidas contra la mujer condenada y no contra los clientes”.
Con esta resolución en sede penal, quedó judicialmente demostrado que las cinco personas a las que Bracamonte les robó los datos no tuvieron ninguna relación con las deudas generadas.
A partir de ahora, las entidades bancarias tienen prohibido hostigar o exigirles el pago a los usuarios, y deberán accionar directamente contra los bienes de la hoy convicta.
Juicio Abreviado
Bracamonte fue declarada autora penalmente responsable de nueve hechos de defraudación.
En el juicio, la joven reconoció expresamente su culpabilidad y, junto a su defensa, aceptó tanto la calificación legal como el monto de la pena de prisión efectiva.
Por su parte, las cinco personas afectadas también expresaron su total conformidad con el cierre del caso, que les devolvió la tranquilidad financiera y limpió sus nombres del veraz bancario.