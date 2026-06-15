San Justo

Condenaron a una joven por robo de datos biométricos y estafas por 90 millones de pesos

Se trata de Aldana Soledad Bracamonte, de 27 años. Recibió una pena de más de 3 años de prisión efectiva tras admitir que sacó créditos y tarjetas a nombre de cinco personas. La Justicia determinó que los bancos son los damnificados y no podrán cobrarle a los usuarios estafados.