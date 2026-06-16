Un oficial de la policía de la provincia quedó en prisión preventiva este martes en el marco de una investigación penal en la que está imputado como autor de una tentativa de robo calificado cometida en una vivienda ubicada en calle Almonacid al 4.500 de la ciudad de Santa Fe.
Prisión para el policía que intentó robar en una casa de barrio Nueva Esperanza
El ilícito ocurrió la mañana del lunes de la semana pasada y tuvo gran repercusión porque uno de los moradores forcejeó con el intruso y le disparó, hiriéndolo en el hombro y la pierna.
El hombre investigado, Jonatan Espinoza, tiene 33 años y estaba asignado a la Sección Canes de Rosario, donde cumplía “tareas diferenciadas” (le habían quitado su pistola reglamentaria) por un grave incidente que se investiga en el sur provincial.
El fiscal a cargo de la investigación es Ignacio Lascurain. Antes de solicitar la prisión preventiva, el funcionario del MPA le atribuyó la autoría del delito de “tentativa de robo calificado por efracción y por haber sido ejecutado por un miembro integrante de la policía de la provincia de Santa Fe”.
“Desde la fiscalía planteamos que era necesario cautelar el proceso con medidas privativas de la libertad”, explicó Lascurain. “Así lo expusimos ante el juez Sergio Carraro en la audiencia de esta mañana, la defensa no se opuso y el magistrado hizo lugar a nuestro pedido”, agregó.
Para robar
“El ilícito que investigamos fue cometido el lunes de la semana pasada alrededor de las 6:30 de la mañana”, precisó el fiscal y sostuvo que “ingresó a la vivienda con el objetivo de robar”.
Lascurain relató que “en el interior de la casa, y luego de un forcejeo, el propietario disparó con un revólver calibre 38 para disuadir el accionar del policía”.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal en la audiencia, “ante la resistencia del hombre que estaba en la casa, el policía escapó del lugar”.
Fue aprehendido por las víctimas y los vecinos en inmediaciones del lugar, quienes lo retuvieron hasta que llegó personal policial. Luego, Espinoza fue trasladado hasta el Hospital José María Cullen. Sus heridas no revestían gravedad y fue dado de alta.
Preso
Espinoza fue imputado el jueves de la semana pasada, también ante el juez Carraro.
Este martes se realizó la audiencia de medidas cautelares, en la que la defensa consintió que el policía permanezca tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.