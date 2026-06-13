Un hombre de 22 años identificado como Lautaro Daniel Barbona fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la venta de droga al menudeo en Vera. La pena también se le impuso por tener en su poder tres armas de fuego sin la debida autorización.
Condenado por narcomenudeo: operaba desde dos viviendas y realizaba entregas de droga
Se trata de Lautaro Daniel Barbona, de 22 años, quien además deberá pagar una multa económica. Así fue resuelto en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, en el que el fiscal Sebastián Galleano representó al MPA. La pena también se le impuso porque tenía en su poder tres armas de fuego sin la debida autorización.
La sentencia fue impuesta por el juez Martín Gauna Chapero en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales verenses. En la audiencia, el MPA fue representado por el fiscal Sebastián Galleano, quien agregó que “Barbona también deberá pagar una multa económica”.
El caso fue coordinado por la Unidad Fiscal Especial (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Los hechos
Galleano relató que “el condenado realizaba movimientos y maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo en su vivienda ubicada en Saenz Peña al 1200 y en la de su hermano, quien también está investigado en el marco del mismo legajo”.
“En función de los avances logrados en la investigación, personal policial realizó allanamientos el martes 1 y el miércoles 2 de julio de 2025 en ambos inmuebles”, detalló el fiscal y agregó que “como resultado se secuestraron envoltorios y brotes de marihuana; envoltorios con cocaína fraccionada para la venta; teléfonos celulares; una motocicleta; una balanza de precisión; dinero en efectivo en pesos y en dólares; una escopeta calibre 16; un revólver calibre 32 sin tambor colocado; un revólver calibre 22 largo y municiones de diversos calibres”.
El representante del MPA detalló que “a partir de las tareas de vigilancia y del material secuestrado en los allanamientos, se pudo probar que Barbona realizaba venta al menudeo en las dos viviendas, donde concurrían compradores a retirar las sustancias o mediante la modalidad de reparto”.
Responsabilidad penal
Barbona fue condenado como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización. Reconoció expresamente su responsabilidad penal en los hechos ilícitos que le atribuyó la Fiscalía. Además, junto con su abogado defensor, aceptó todos los términos del juicio de procedimientos abreviados.