En Vera

Condenado por narcomenudeo: operaba desde dos viviendas y realizaba entregas de droga

Se trata de Lautaro Daniel Barbona, de 22 años, quien además deberá pagar una multa económica. Así fue resuelto en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, en el que el fiscal Sebastián Galleano representó al MPA. La pena también se le impuso porque tenía en su poder tres armas de fuego sin la debida autorización.