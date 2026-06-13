Expo Carreras 2026

San Justo consolida su perfil educativo con más carreras terciarias y universitarias

La décima edición de Expo Carreras reunió a estudiantes de San Justo y la región con instituciones de educación superior que presentaron cerca de 30 propuestas académicas. Durante la apertura, el senador Rodrigo Borla resaltó el crecimiento de la oferta educativa local y la importancia de generar oportunidades de formación sin necesidad de emigrar a otras ciudades.