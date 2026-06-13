La ciudad de San Justo fue escenario de una nueva edición de Expo Carreras, un evento que se ha consolidado como una herramienta clave para orientar a los jóvenes en la construcción de su proyecto educativo y laboral.
San Justo consolida su perfil educativo con más carreras terciarias y universitarias
La décima edición de Expo Carreras reunió a estudiantes de San Justo y la región con instituciones de educación superior que presentaron cerca de 30 propuestas académicas. Durante la apertura, el senador Rodrigo Borla resaltó el crecimiento de la oferta educativa local y la importancia de generar oportunidades de formación sin necesidad de emigrar a otras ciudades.
La décima edición de la muestra, organizada por la Municipalidad de San Justo, se desarrolló en la Casa de la Cultura "Dr. Edgardo Bodrone" y reunió a instituciones terciarias y universitarias de distintos puntos de la provincia y la región.
Durante la presentación oficial, el senador provincial Rodrigo Borla destacó la importancia de este tipo de iniciativas y puso en valor el crecimiento que ha experimentado la oferta académica en la ciudad durante los últimos años.
Un espacio para proyectar el futuro
La jornada contó con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de San Justo y localidades vecinas, quienes tuvieron la posibilidad de conocer en detalle cerca de 30 propuestas de formación superior.
"Siempre es especial ver a chicos de las escuelas secundarias de la ciudad y la región participando de estos eventos y, sobre todo, en el caso de hoy donde se presentan casi 30 propuestas terciarias y universitarias", expresó Borla.
El legislador remarcó que la exposición representa una oportunidad concreta para que los jóvenes comiencen a pensar en las decisiones que marcarán su futuro. En ese sentido, señaló que muchos estudiantes ya empiezan a evaluar distintas alternativas vinculadas tanto al mundo laboral como a la continuidad de sus estudios.
"Es importante para ellos ir pensando en su futuro. Algunos obviamente pensarán en poder trabajar y otros estudiar, y esta es una gran posibilidad, un abanico de oportunidades para explorar, con una amplia oferta de contenidos de las principales casas de estudios de Santa Fe y la región", sostuvo.
Más oportunidades para estudiar en la ciudad
Uno de los aspectos centrales del discurso de Borla estuvo relacionado con la expansión de las opciones educativas disponibles en San Justo, una realidad que, según indicó, representa un cambio significativo respecto de décadas anteriores.
El senador destacó que actualmente muchos jóvenes pueden acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos, lo que implica una importante reducción de costos para las familias y mayores posibilidades de permanencia en la localidad.
"Hoy estudiar y elegir una carrera en la localidad donde uno vive es una oportunidad que antes no teníamos. Me refiero a la cantidad de ofertas que hay y, por sobre todo, a los costos que ocasiona trasladarse a otra ciudad", afirmó.
La educación como motor de desarrollo regional
En ese marco, Borla repasó algunas de las iniciativas impulsadas para fortalecer la educación superior en la ciudad. Entre ellas mencionó la reciente puesta en marcha de la carrera de Administración Pública, la consolidación de la carrera de Enfermería en el Instituto Superior N.º 20 y el avance de nuevas propuestas académicas.
Asimismo, adelantó que la Legislatura provincial se encuentra próxima a tratar el pedido para la creación de la carrera de Administración de Empresas y Gestión, una propuesta que ampliaría aún más las posibilidades de formación para los jóvenes de la región.
La Expo Carreras volvió a demostrar la relevancia que tiene la articulación entre el sistema educativo, las instituciones de formación superior y el Estado para generar oportunidades de desarrollo. Con una creciente oferta académica y una participación sostenida de estudiantes, San Justo continúa consolidándose como un polo educativo de referencia en el centro-norte santafesino.