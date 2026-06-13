"Hitos y Mitos"

La historia del deporte rafaelino cobra vida en una muestra que reúne recuerdos, logros y protagonistas

Con entrada libre y gratuita, la exposición "Hitos y Mitos: el deporte en Rafaela desde 1980 hasta la actualidad" invita a recorrer la evolución del deporte local a través de imágenes, objetos históricos, documentos y testimonios de quienes construyeron una parte fundamental de la identidad de la ciudad.