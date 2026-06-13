La ciudad de Rafaela continúa celebrando su rica tradición deportiva a través de la muestra "Hitos y Mitos: el deporte en Rafaela desde 1980 hasta la actualidad", una propuesta cultural que permanece abierta al público en el Museo Histórico Municipal y que permite redescubrir más de cuatro décadas de logros, emociones y figuras que dejaron su huella en distintas disciplinas.
La historia del deporte rafaelino cobra vida en una muestra que reúne recuerdos, logros y protagonistas
Con entrada libre y gratuita, la exposición "Hitos y Mitos: el deporte en Rafaela desde 1980 hasta la actualidad" invita a recorrer la evolución del deporte local a través de imágenes, objetos históricos, documentos y testimonios de quienes construyeron una parte fundamental de la identidad de la ciudad.
Impulsada por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela en el marco de los Juegos Suramericanos 2026, la exposición propone un recorrido por la historia reciente del deporte local mediante una valiosa colección de fotografías, objetos, documentos, videos y testimonios que reconstruyen algunos de los momentos más significativos vividos por deportistas, clubes e instituciones de la ciudad.
Un viaje por la memoria deportiva de la ciudad
Instalada en el Museo Histórico Municipal, ubicado en la esquina de bulevar Santa Fe y 9 de Julio, la muestra invita a vecinos y visitantes a sumergirse en una experiencia que combina recuerdos, emociones y patrimonio.
A través de diferentes espacios temáticos, el público puede revivir hitos vinculados al fútbol, el automovilismo, el rugby, el básquet, el tenis y otras disciplinas que contribuyeron a forjar la identidad deportiva de Rafaela.
El recorrido incorpora además recursos audiovisuales y herramientas digitales que permiten apreciar la evolución de las prácticas deportivas y conocer el presente de los atletas locales.
Uno de los principales objetivos de la propuesta es poner en valor el legado de deportistas, entrenadores, dirigentes y referentes que llevaron el nombre de Rafaela a los más altos niveles de competencia, así como reconocer el trabajo de quienes contribuyeron al crecimiento de la actividad deportiva en la ciudad.
Desde la organización destacaron especialmente el aporte realizado por deportistas, familiares, clubes e instituciones que colaboraron con fotografías, archivos personales, videos y elementos históricos. Gracias a ese trabajo conjunto fue posible reconstruir una memoria colectiva que refleja el esfuerzo, la pasión y el compromiso de generaciones enteras vinculadas al deporte.
Horarios y visitas para toda la comunidad
La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00, mientras que los domingos abre sus puertas de 16:00 a 19:00.
Además de recorrer la exposición temporaria, los visitantes tienen la posibilidad de conocer las salas permanentes del Museo Histórico Municipal, ampliando así la experiencia cultural.
Las instituciones educativas interesadas en realizar visitas guiadas pueden coordinar previamente comunicándose al teléfono 3492-277501. Para seguir las novedades de la muestra y conocer futuras incorporaciones, también se encuentran disponibles las cuentas de Instagram @museohistorico.rafaela y @rafaela.educacion.
Más que una exposición, "Hitos y Mitos" se presenta como un homenaje a la historia deportiva de Rafaela y a las generaciones de hombres y mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyeron a convertir al deporte en uno de los rasgos distintivos de la identidad local.