Personal del municipio de San Jerónimo Norte decidió implementar una estrategia de trabajo adaptada a las condiciones actuales del suelo, previa a las lluvias de la última semana.
San Jerónimo Norte: renuevan los trabajos en caminos rurales para garantizar la transitabilidad
Las condiciones climáticas de las últimas semanas obligaron a modificar la estrategia de trabajo en la red vial rural de San Jerónimo Norte. Las tareas se concentraron en las cunetas para aprovechar la humedad disponible y preparar los caminos para futuras lluvias.
Las labores se enfocaron principalmente en las cunetas y sectores laterales de los caminos rurales, donde aún es posible encontrar niveles de humedad adecuados para realizar tareas de mantenimiento y consolidación de la infraestructura vial.
Desde la administración municipal explicaron que la extrema sequedad de la calzada principal dificulta las tareas tradicionales de repaso y acondicionamiento.
Desagües
Por ese motivo, se optó por intervenir en las cunetas, aprovechando la tierra húmeda disponible para mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos utilizados diariamente por productores, transportistas y vecinos de la zona rural.
Los trabajos permiten avanzar en la limpieza y profundización de los canales laterales. Esta tarea resulta fundamental para garantizar un correcto escurrimiento del agua cuando regresen las precipitaciones, evitando anegamientos y daños en la red vial.
Las acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca anticiparse a los efectos que pueden generar tanto la sequía actual como las futuras lluvias. De esta manera, se procura mantener en condiciones óptimas los caminos que son esenciales para el desarrollo de las actividades productivas de la región.
La conservación de la infraestructura rural adquiere una importancia central en una zona donde la producción agropecuaria depende en gran medida de la conectividad y la circulación permanente de maquinaria, camiones y vehículos particulares.
Transitabilidad
Desde el gobierno local destacaron que, aun en un contexto climático adverso, se continúa trabajando para sostener la transitabilidad de los caminos y garantizar que la actividad productiva no se vea afectada.
Asimismo, convocaron a productores, transportistas y vecinos a colaborar en el cuidado de la red vial, entendiendo que se trata de una responsabilidad compartida que beneficia a toda la comunidad.
Con una planificación que combina mantenimiento y prevención, San Jerónimo Norte busca asegurar que los caminos rurales continúen siendo una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de la región.