Departamento Las Colonias

San Jerónimo Norte: renuevan los trabajos en caminos rurales para garantizar la transitabilidad

Las condiciones climáticas de las últimas semanas obligaron a modificar la estrategia de trabajo en la red vial rural de San Jerónimo Norte. Las tareas se concentraron en las cunetas para aprovechar la humedad disponible y preparar los caminos para futuras lluvias.