Seguridad vial

Franck: instalarán radares en las Rutas 6 y 67-S para prevenir accidentes

La Comuna de Franck avanzará con la instalación de dos cinemómetros en los accesos por las rutas provinciales N° 6 y N° 67s, en el marco de un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La medida recibió el apoyo de vecinos, comerciantes y empresarios de las zonas afectadas, quienes destacaron la necesidad de fortalecer los controles para prevenir accidentes y proteger a quienes transitan diariamente por esos sectores.