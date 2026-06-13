La Comuna de Franck dio un nuevo paso en materia de seguridad vial al confirmar la próxima instalación de dos cinemómetros en los accesos a la localidad por las rutas provinciales N° 6 y N° 67s.
Franck: instalarán radares en las Rutas 6 y 67-S para prevenir accidentes
La Comuna de Franck avanzará con la instalación de dos cinemómetros en los accesos por las rutas provinciales N° 6 y N° 67s, en el marco de un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La medida recibió el apoyo de vecinos, comerciantes y empresarios de las zonas afectadas, quienes destacaron la necesidad de fortalecer los controles para prevenir accidentes y proteger a quienes transitan diariamente por esos sectores.
La medida se enmarca en un convenio suscripto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y cuenta con el respaldo de vecinos, comerciantes y representantes del sector productivo que conviven diariamente con la problemática del tránsito en esas zonas.
El apoyo fue expresado durante una reunión realizada en el Salón de Conferencias AUT-Comuna de Franck, convocada por el presidente comunal, Damián Franzen, quien compartió con los asistentes los alcances de la iniciativa y los objetivos que persigue la implementación de estos dispositivos de control de velocidad.
Participaron del encuentro familias residentes en los sectores norte y oeste de la localidad, quienes coincidieron en la necesidad de adoptar medidas concretas para reducir los riesgos derivados del exceso de velocidad y mejorar la seguridad en los accesos.
Una medida que forma parte de una política integral
Durante la reunión, Franzen remarcó que la colocación de radares no constituye una acción aislada, sino que forma parte de una estrategia sostenida de ordenamiento del tránsito y protección de la vida.
“No se trata de una medida aislada, sino de una etapa más dentro de las políticas públicas destinadas al ordenamiento del tránsito y al cuidado de las personas”, expresó el mandatario comunal.
En ese contexto, la directora del Área de Control, Luciana Ferreyra, repasó las distintas acciones impulsadas desde 2020 junto a Vialidad Provincial y la Agencia de Seguridad Vial en el marco del programa de Movilidad Sustentable.
Entre ellas mencionó la modificación de sentidos de circulación en diversas calles, la construcción de bicisendas, la instalación de semáforos y la realización de campañas permanentes de concientización vial.
Menos accidentes y más prevención
Las autoridades destacaron que las medidas implementadas durante los últimos años permitieron avanzar en la reducción de los índices de siniestralidad dentro de la localidad.
En ese sentido, Franzen sostuvo que el objetivo principal de los radares es promover conductas responsables al volante y prevenir situaciones de riesgo.
Asimismo, anunció que los fondos que se recauden a través de las infracciones por exceso de velocidad serán destinados a instituciones locales y a nuevas obras de infraestructura vial, reforzando así el impacto positivo de la medida en la comunidad.
Un espacio para la memoria y la reflexión
Otro de los anuncios realizados durante el encuentro fue la creación de un espacio de memoria y reflexión en homenaje a Florencia, una joven que perdió la vida años atrás en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 67s.
La iniciativa fue consensuada con sus padres, quienes participaron de la reunión junto a otros vecinos. El proyecto busca mantener viva la reflexión sobre las consecuencias de los accidentes de tránsito y promover una mayor conciencia vial entre los ciudadanos.
El respaldo a la iniciativa no solo provino de los residentes de los sectores involucrados. También representantes de pequeñas y medianas empresas ubicadas sobre las rutas provinciales manifestaron su apoyo a la instalación de los dispositivos, preocupados por la seguridad de los trabajadores que diariamente ingresan y egresan de sus establecimientos.
Según destacaron desde la comuna, el encuentro permitió generar un espacio de diálogo constructivo en el que surgió un amplio consenso respecto de la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de prevención.
“Para nosotros la seguridad vial es una prioridad. Confiamos en que todas estas medidas, acompañadas por la reflexión permanente y la participación de la comunidad, permitan consolidar una cultura vial más responsable para todos”, concluyó Franzen.