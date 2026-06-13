El último lunes, ante el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el resto del gabinete, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, expuso el plan provincial de respuesta al Cambio Climático plasmado en el decreto 0959 que está organizado en 9 sectores totalizando 35 medidas, con 139 indicadores de seguimiento y resultados.
Santa Fe puso en marcha nueve medidas para hacer frente al cambio climático
El ministro Estévez detalló las políticas definidas para que el Estado provincial esté adelantado a los riesgos que produce el cambio. La decisión enmarcada en los Acuerdos de París. "Producción y ambiente van de la mano", afirmó el funcionario.
El plan se inscribe dentro de la ley nacional de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, iniciativa que definió la Argentina como parte firmante de los Acuerdos de París sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- ¿En qué consiste el plan?, ¿cuáles son los lineamientos centrales?
- Es un plan estratégico que tiene el Estado santafesino cumpliendo con la ley nacional de presupuestos mínimos vinculados a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, cumpliendo a su vez con los compromisos que la Argentina ha tomado a nivel internacional, por ejemplo en el acuerdo de París.
Este plan estratégico está compuesto por nueve medidas que se desagregan en 35 acciones que llevan adelante todos los ministerios del gobierno. Se contempla el rol de la producción, de la salud pública, de la necesidad de infraestructura y de cómo nos adelantamos a los distintos riesgos que implica el cambio climático, por ejemplo, grandes sequías, olas de calor, inundaciones, nuevas enfermedades, como es el caso del dengue que es ejemplo concreto del cambio climático.
- Con producción se habla de estos temas porque muchas veces se afirma que producir es contaminar.
- Por supuesto. Producción y ambiente son dos caras de una misma moneda. Si los sectores productivos, ya sean industria, agricultura, ganadería, no contemplan en su mirada estrategia de producción el componente ambiental, van a tener problemas, problemas que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático que interfieren los resultados productivos disminuyéndolos. Hay que tener estrategias productivas contemplando el cambio climático. Por otro lado, habrá problemas que tienen que ver con el comercio exterior. Por ejemplo, si en el comercio con la Unión Europea no se cumple con determinados estándares de conservación o de cuidado ambiental, no recibirán nuestra producción.
El gobierno de la provincia de Santa Fe viene trabajando para abordar todos estos temas desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, en la reciente Agroactiva se vio el potencial de desarrollo, de investigación que tiene no solamente la agricultura y la ganadería, sino toda la industria vinculada a esta actividad productiva. Se puede apreciar que la inversión en innovación y desarrollo de muchas de estas empresas tiene que ver con el cuidado ambiental.
¿Cómo hacemos para producir cuidando y conservando nuestra calidad del suelo? ¿Cómo hacemos para no perder nutrientes en el suelo? ¿Cómo hacemos para cuidar más la humedad que tiene nuestra tierra? ¿Cómo hacemos para entender que el cuidado de la biodiversidad nos beneficia en los resultados productivos? ¿Cómo hacemos para entender que tenemos que usar menos fitosanitarios y de manera más inteligente con buenas prácticas, que es un cuidado ambiental que es lo más importante, pero también es un cuidado de recurso económico porque se se gasta menos?. Entonces, producción y ambiente son dos caras de la misma moneda.
- La Unión Europea tiene exigencias de huellas de carbono en el comercio
- Muy importante, la provincia de Santa Fe acaba de presentar una plataforma de producción sostenible, que es la única plataforma pública que permite una trazabilidad de los productos de nuestro campo, es decir, carne, cuero, cereales, trazabilidad de que estos productos son libres de deforestación.
Esto es muy importante porque a partir del primero de enero del año 2027, la Unión Europea exige esa certificación para poder importar o que nosotros podamos exportar estos productos. El componente ambiental en cualquier estrategia de desarrollo productivo tiene que existir y hoy tiene un peso muy importante.
- ¿Cuánto es el objetivo de reducir las emisiones de carbono en Santa Fe, de acá al 2030?
- Tenemos un compromiso que tomó la Argentina para el año 2030 y ese desagregado en las provincias hace que nosotros tengamos que cumplir con ese objetivo. Los números hay que ir evaluándolos porque en cada una de las cumbres mundiales vinculadas al cambio climático, esos números a veces van variando.
Lo importante es que en el marco de este plan provincial de respuesta al cambio climático, hay medidas que apuntan a reducir la generación de gases de efecto invernadero y medidas que nos permiten adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. No tenemos ninguna duda que el trabajo que viene haciendo el Estado santafesino, el gobierno actual del gobernador Pullaro, en la inversión, por ejemplo, en la modificación de la matriz energética, pensando en la necesidad de construir redes de energía renovables, lo que pensamos respecto al tema de los biocombustibles, en fin, son una serie de medidas que en el futuro van a tener resultados positivos en la disminución eh de la generación de gases de efecto invernadero por parte de la provincia de Santa Fe.