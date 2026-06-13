Un decreto resume el programa

Santa Fe puso en marcha nueve medidas para hacer frente al cambio climático

El ministro Estévez detalló las políticas definidas para que el Estado provincial esté adelantado a los riesgos que produce el cambio. La decisión enmarcada en los Acuerdos de París. "Producción y ambiente van de la mano", afirmó el funcionario.