Departamento San Javier

Agenda Salud llevó controles, prevención y atención médica a Colonia Teresa

Con una destacada participación de vecinos, el programa provincial Agenda Salud desarrolló una nueva jornada en Colonia Teresa, donde se realizaron controles preventivos, estudios para la detección temprana de enfermedades y actividades de promoción sanitaria destinadas a fortalecer el acceso a la salud en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.