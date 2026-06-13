Con una importante convocatoria de vecinos y a pesar de las condiciones climáticas adversas, se desarrolló en Colonia Teresa una nueva edición de "Agenda Salud", el dispositivo territorial impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe para acercar servicios de prevención, promoción y atención sanitaria a localidades alejadas de los centros urbanos.
Agenda Salud llevó controles, prevención y atención médica a Colonia Teresa
Con una destacada participación de vecinos, el programa provincial Agenda Salud desarrolló una nueva jornada en Colonia Teresa, donde se realizaron controles preventivos, estudios para la detección temprana de enfermedades y actividades de promoción sanitaria destinadas a fortalecer el acceso a la salud en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
La actividad, organizada con el acompañamiento del Hospital "Dr. Guillermo Rawson" de San Javier, tuvo lugar en el Centro de Salud local y reunió a más de 30 mujeres que accedieron a diferentes prestaciones orientadas al cuidado integral y a la detección temprana de enfermedades.
Prevención y detección temprana
Durante la jornada se llevaron adelante 21 co-test, que incluyen la realización simultánea del Papanicolaou (PAP) y el test de Virus del Papiloma Humano (HPV), herramientas fundamentales para la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino.
Además, se concretaron 16 autotomas y se otorgaron 15 turnos para mamografías, ampliando las posibilidades de acceso a estudios clave para la detección temprana del cáncer de mama. Paralelamente, se desarrollaron charlas informativas y espacios de promoción de la salud destinados a fomentar hábitos saludables y fortalecer el autocuidado.
La jornada contó con la participación de autoridades y equipos técnicos de distintas instituciones sanitarias. Estuvieron presentes el director y el administrador del Hospital Dr. Guillermo Rawson, representantes de la Comuna de Colonia Teresa, la Coordinación de Atención Primaria de la Salud (APS), el equipo del Centro de Atención Primaria local y profesionales de la Agencia Provincial de Control del Cáncer.
También formaron parte de la iniciativa residentes de los hospitales Cullen e Iturraspe, estudiantes de la Práctica Final Obligatoria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y profesionales de odontología, laboratorio, mamografía, ginecología y agentes sanitarios.
La salud como derecho en todo el territorio
Uno de los aspectos destacados de la intervención fue el operativo logístico que permitió trasladar equipos y recursos sanitarios mediante un minibús hasta esta comunidad ubicada a más de 40 kilómetros al norte de San Javier.
Desde el Hospital Dr. Guillermo Rawson valoraron el compromiso de todos los equipos que participaron de la actividad y remarcaron que este tipo de dispositivos resultan fundamentales para garantizar el acceso equitativo a la salud, especialmente en localidades rurales y zonas de difícil acceso.
La experiencia volvió a poner de manifiesto la importancia del trabajo territorial y la cercanía con la comunidad como herramientas para fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y garantizar derechos. Bajo el lema "La salud más cerca, siempre", la jornada dejó un balance positivo y reafirmó el compromiso de seguir acercando servicios esenciales a cada rincón de la provincia.