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Néstor Ortigoza, imputado tras denuncia de su ex mujer por violencia de género

El ex futbolista deberá presentarse ante la Justicia el 5 de agosto tras la denuncia de Lucila Cassiau, mientras continúa vigente restricción de acercamiento.

La fiscal acusó al ex futbolista por los delitos de “lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género”.La fiscal acusó al ex futbolista por los delitos de “lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género”.
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El ex mediocampista de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, fue imputado en una causa por presunta violencia de género contra su ex pareja, Lucila Cassiau. La investigación, iniciada en 2024, avanzó con una acusación formal y el ex futbolista deberá presentarse a declarar en agosto.

La fiscal María Lorena González, a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, imputó al ex jugador por los delitos de “lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género”, en perjuicio de Cassiau.

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En el expediente, la funcionaria judicial señaló haber encontrado “motivos bastantes para sospechar” que Ortigoza habría participado en los hechos investigados, por lo que resolvió avanzar con la causa.

Cuándo declarará Ortigoza

El ex integrante de la selección paraguaya fue citado a prestar declaración indagatoria el miércoles 5 de agosto a las 10 de la mañana en la sede fiscal. La medida se realizará bajo los términos de los artículos 308, 309 y concordantes del Código Procesal Penal, además del artículo 5 de la ley 13.811.

Mientras avanza el proceso judicial, continúa vigente una restricción de acercamiento contra el ex futbolista.

Néstor Ortigoza.Imputaron a Ortigoza en la causa por violencia de género.

La palabra del abogado de Cassiau

Roberto Herrera, abogado de Lucila Cassiau, que su clienta se encuentra “tranquila” tras la decisión judicial.

Además, el letrado sostuvo que insistió en reiteradas oportunidades para que Ortigoza fuera llamado a indagatoria. “Cinco veces pedí que lo indaguen, hasta pedí la recusación de la fiscal porque no se movían”, afirmó.

En ese sentido, Herrera anticipó que solicitará la detención del ex jugador durante la instancia de declaración indagatoria.

El origen de la causa

En un primer momento, quien había realizado la denuncia fue el propio Ortigoza, en una causa vinculada a presunta violencia contra sus hijos y posesión de armas.

Sin embargo, el caso tomó otro rumbo cuando Cassiau difundió en sus redes sociales dos videos en los que, según denunció, el ex futbolista la agredía verbalmente y ejercía violencia física.

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