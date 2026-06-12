La selección de Ghana sufrió una baja de peso a pocos días de su debut en el Mundial 2026. Las autoridades de Canadá rechazaron la solicitud de visa del mediocampista Thomas Partey, quien no podrá viajar para disputar el encuentro ante Panamá.
Canadá rechazó la visa de Thomas Partey y Ghana perderá a una de sus figuras para el debut
El mediocampista ghanés no podrá ingresar a Canadá para enfrentar a Panamá en el Mundial 2026. La FIFA confirmó que el visado fue denegado mientras continúa un proceso judicial en Inglaterra.
La situación fue confirmada este viernes por la FIFA mediante un comunicado oficial, luego de que trascendiera la información en medios internacionales.
La explicación de la FIFA
“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá”, señaló el organismo.
La entidad agregó que la decisión se produjo debido a que “su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense”.
Partey integra habitualmente el seleccionado africano y se encontraba concentrado junto al plantel en territorio estadounidense mientras aguardaba la resolución migratoria.
Un proceso judicial en Inglaterra
El futbolista, actualmente en el Villarreal de España, afronta en Gran Bretaña un proceso judicial vinculado a acusaciones de violación y agresión sexual.
Según la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en Londres durante su etapa como jugador del Arsenal.
En julio de 2025 fue acusado formalmente de cinco hechos de violación y uno de agresión sexual. Posteriormente compareció ante la Justicia británica y se declaró no culpable de todos los cargos.
Además, durante febrero de este año se incorporaron dos nuevas denuncias por presunta violación, que también fueron rechazadas por el jugador.
La decisión migratoria
La FIFA recordó que las decisiones vinculadas al otorgamiento de visas son competencia exclusiva de cada país anfitrión y que no interviene en esos procedimientos.
“El organismo no participa en los procesos de concesión de visados ni en las decisiones relacionadas con el ingreso de personas al territorio nacional”, indicaron fuentes vinculadas al torneo.
Aunque Partey no registra una condena judicial, las autoridades canadienses resolvieron impedir su ingreso mientras continúa abierto el proceso penal en Inglaterra.
Un problema para Ghana
La ausencia del mediocampista representa una complicación para el seleccionado ghanés, que contará con una de sus principales figuras menos en el inicio de la competencia.
Ghana debutará frente a Panamá en Toronto y luego continuará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026.
Por el momento no se informó si el futbolista podrá participar en futuros encuentros que se disputen fuera del territorio canadiense.