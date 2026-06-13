Con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y optimizar el funcionamiento del sistema de distribución, Aguas Santafesinas (ASSA) pondrá en marcha un amplio operativo de mantenimiento preventivo en la red de agua potable de la ciudad de Reconquista.
ASSA realizará una limpieza integral de la red de agua potable en Reconquista
Aguas Santafesinas iniciará el próximo 16 de junio un operativo de mantenimiento preventivo en la red de distribución de agua potable de Reconquista. Los trabajos se extenderán durante casi dos semanas y abarcarán distintos sectores de la ciudad con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y preservar la calidad del servicio.
Las tareas comenzarán el próximo martes 16 de junio y se extenderán hasta el sábado 27, desarrollándose en horario nocturno, entre las 22:00 y las 6:00. El plan forma parte de una campaña periódica de limpieza y control destinada a mejorar el desempeño de la infraestructura que abastece a miles de usuarios en la ciudad.
Un operativo dividido por sectores
Para llevar adelante los trabajos, la empresa dividió la red de distribución de Reconquista en 11 sectores operativos, sobre los cuales se intervendrá de manera progresiva y consecutiva.
El operativo abarcará un total de 57 puntos estratégicos de purgado, previamente relevados y sometidos a controles técnicos para verificar su correcto funcionamiento. Esta planificación permitirá realizar una limpieza ordenada y eficiente de la red sin afectar significativamente la prestación del servicio.
Desde la empresa explicaron que el mantenimiento preventivo constituye una herramienta fundamental para conservar en buenas condiciones las cañerías y asegurar que el agua llegue a los hogares con los parámetros de calidad requeridos.
Cómo se realizarán las tareas
Las labores consistirán en la instalación temporal de dispositivos especiales en hidrantes seleccionados de distintos sectores de la ciudad. A través de estos puntos se liberará agua de manera controlada para generar el arrastre de sedimentos e impurezas que puedan acumularse en las cañerías con el paso del tiempo.
Una vez concluida la limpieza en un determinado punto, los equipos serán retirados y trasladados a otros hidrantes del mismo sector, de acuerdo con los resultados obtenidos en los controles realizados durante cada intervención.
Este procedimiento, conocido como "purgado" de redes, permite eliminar obstrucciones, mejorar la circulación del agua y optimizar el rendimiento general del sistema de distribución domiciliaria.
Durante los trabajos, los vecinos podrán observar agua saliendo de hidrantes ubicados en distintas esquinas de la ciudad, una situación prevista dentro del operativo y que forma parte del proceso de limpieza.
Recomendaciones para los usuarios
Desde Aguas Santafesinas indicaron que, debido a las características de las tareas, en algunos sectores podrían registrarse episodios temporarios de turbiedad en el agua.
En esos casos, la recomendación es dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual. La empresa aclaró que se trata de una situación pasajera asociada al movimiento interno de las cañerías durante el proceso de limpieza.
Asimismo, se solicitó a los automovilistas circular con precaución en las zonas donde se desarrollen los trabajos, debido a la presencia de equipos operativos y agua sobre la calzada en cercanías de los hidrantes intervenidos.
Desde ASSA remarcaron que este tipo de acciones forman parte de las tareas habituales de mantenimiento del sistema y resultan esenciales para preservar la calidad del servicio y garantizar una distribución eficiente del agua potable en toda la ciudad.
Los usuarios que requieran realizar consultas o informar inconvenientes pueden comunicarse durante las 24 horas a través del servicio de WhatsApp de Atención al Usuario al +54 341 695-0008 o ingresar al sitio web oficial de la empresa.