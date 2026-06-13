Operativo de mantenimiento

ASSA realizará una limpieza integral de la red de agua potable en Reconquista

Aguas Santafesinas iniciará el próximo 16 de junio un operativo de mantenimiento preventivo en la red de distribución de agua potable de Reconquista. Los trabajos se extenderán durante casi dos semanas y abarcarán distintos sectores de la ciudad con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y preservar la calidad del servicio.