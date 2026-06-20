Soledad Andreani, la tercera detenida en la causa por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. La acusada, imputada por encubrimiento agravado, negó los hechos pero decidió abstenerse de declarar ante el magistrado.
Caso Agostina Vega: indagaron a la tercera detenida y levantaron el secreto de sumario
La acusada fue citada a declarar en el marco de la investigación judicial y optó por no brindar testimonio, mientras la Justicia habilitó el acceso al expediente.
La audiencia se desarrolló durante la mañana en la fiscalía, donde se esperaba que la mujer brindara detalles sobre su presunta vinculación con el caso. Sin embargo, solo ratificó su negativa y optó por no responder preguntas.
Indagatoria y postura de la acusada
Durante la audiencia, Andreani mantuvo una postura de silencio procesal, limitándose a negar las imputaciones en su contra. La decisión de abstenerse impidió conocer su versión sobre los hechos investigados por la fiscalía.
En paralelo, el avance de la causa mantiene bajo análisis la situación de los otros imputados, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar responsabilidades en el hecho.
Levantamiento del secreto de sumario
En el marco de la investigación, el fiscal Raúl Garzón resolvió levantar el secreto de sumario que regía desde hace diez días. La medida permitirá que las partes tengan acceso al expediente y conozcan el contenido de las actuaciones judiciales.
La decisión se produce en un momento clave del proceso, mientras la causa sigue sumando declaraciones y medidas judiciales.
Otros imputados
En la misma investigación, Osvaldo Fassetta, de 47 años, también imputado por encubrimiento agravado, declaró de forma breve y sostuvo su inocencia. Por su parte, la situación de Claudio Gabriel Barrelier se agravó tras negarse a declarar, quedando imputado por homicidio triplemente agravado en contexto de femicidio.
En paralelo al avance judicial, familiares y allegados de la víctima realizaron una nueva marcha encabezada por sus abuelos, Miguel Heredia y Elizabeth, para exigir justicia y una condena ejemplar.
Durante la manifestación, Miguel expresó ante los medios su agradecimiento por el acompañamiento y aseguró que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas en la causa.