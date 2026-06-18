Osvaldo Fassetta, amigo de Claudio Barrelier, se presentó este martes en los tribunales de Córdoba para declarar en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, causa en la que está imputado por encubrimiento agravado. Ante el fiscal Raúl Garzón, sostuvo que es inocente y rechazó los cargos en su contra.
Córdoba: qué declaró el acusado de encubrimiento en la causa por Agostina Vega
El testigo se presentó ante la fiscalía y negó los cargos en su contra, mientras su defensa pidió ampliar la declaración y avanzar con un pedido de libertad en la investigación por el crimen de la adolescente.
Fassetta llegó a los tribunales alrededor de las 10 de la mañana y brindó su versión ante la fiscalía. Su abogado, Eduardo Medina Allende, aseguró que su defendido negó los hechos que se le atribuyen.
“Mi cliente se declaró inocente de lo que se le acusa y los hechos que le relataban estaban sacando fuera de contexto”, expresó el letrado, quien además adelantó que pedirán una ampliación de la declaración y solicitarán su liberación una vez que responda nuevas preguntas del fiscal.
La investigación y el vínculo
De acuerdo con la causa, Fassetta mantenía una relación de amistad con Claudio Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Ambos habrían coincidido en el ámbito futbolero por su simpatía hacia Instituto.
La fiscalía sostiene que los imputados no habrían actuado de manera individual, sino que podrían haber tenido roles vinculados dentro de la secuencia investigada. En ese sentido, también se espera la declaración de Soledad Andreani, expareja de Barrelier, señalada por su presunta participación en maniobras posteriores al hecho.
La hipótesis de la fiscalía
Según la investigación, Agostina Vega, de 14 años, habría ingresado a una vivienda del barrio Cofico el 23 de mayo, donde entre esa noche y la madrugada del día siguiente habría sido abusada y asesinada por asfixia.
El fiscal Garzón sostiene que, tras el crimen, el principal acusado habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de trasladarlo con el objetivo de hacerlo desaparecer. La hipótesis judicial indica que los restos fueron llevados hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra.
La situación de los demás imputados
Además de Fassetta, la causa también involucra a Soledad Andreani, investigada por haber facilitado un vehículo que, según la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. Posteriormente, ese auto habría sido limpiado.
La acusación se sostiene en registros fílmicos y otras pruebas incorporadas al expediente, mientras la investigación continúa avanzando bajo la figura de homicidio triplemente calificado.