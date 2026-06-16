El fiscal Raúl Garzón convocó a indagatoria a Claudio Barrelier en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. El acusado compareció junto a su abogado defensor, negó cualquier participación en el hecho y decidió no responder preguntas durante la audiencia.
Barrelier se negó a declarar y agravaron su imputación en el crimen de Agostina Vega
El principal acusado fue citado por la Justicia en Córdoba, negó participación en el hecho y la investigación avanzó con cargos más graves en su contra.
Barrelier está señalado como presunto autor material del homicidio agravado en un contexto de violencia de género. Sin embargo, en el avance de la investigación, la fiscalía modificó la imputación y agravó la carátula a “homicidio triplemente calificado”, lo que profundiza la gravedad de la acusación en su contra.
El acusado se presentó ante la Justicia acompañado por su defensor y mantuvo su postura de inocencia, sin brindar declaración ante el fiscal.
Otros detenidos y roles
En la causa también se encuentran detenidos Fassetta y Andreani, quienes están acusados del delito de encubrimiento. Se espera que ambos presten declaración indagatoria durante la mañana del miércoles.
De acuerdo con la investigación, la fiscalía sostiene que cada uno de los implicados habría tenido un rol específico dentro del hecho, y que Barrelier no habría actuado solo.
Fassetta mantenía una relación de amistad con el principal acusado desde hacía aproximadamente 10 meses, vínculo que se habría iniciado en el ambiente futbolero, en relación con su simpatía por el club Instituto. Ambos compartían domicilio en el barrio Cofico, lugar donde se presume que ocurrió el crimen.
La hipótesis del femicidio
La reconstrucción judicial indica que Agostina Vega habría ingresado a la vivienda el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada siguiente, habría sido víctima de abuso y posteriormente asesinada por asfixia.
Según la hipótesis del fiscal Garzón, el acusado habría mantenido el cuerpo durante varias horas antes de ejecutar un plan para deshacerse de los restos.
Traslado del cuerpo
La investigación sostiene que el lunes por la mañana el cuerpo habría sido trasladado en un vehículo perteneciente a Andreani hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fue enterrado con la intención de ocultar el crimen.
La mujer también es investigada por haber facilitado el automóvil y por presuntamente haber limpiado el rodado. Entre las pruebas más relevantes se mencionan registros fílmicos que la ubicarían junto al principal acusado tras el hecho.