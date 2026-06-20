En un operativo conjunto contra el comercio de estupefacientes al menudeo, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató dos puntos de venta de droga tras desplegar sendos allanamientos en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
En Santa Fe y Santo Tomé: operativo contra el microtráfico terminó con tres detenidos
Fue realizado por la PDI, bajo directivas de la Fiscalía provincial. Se secuestró una importante cantidad de droga sintética, además de cocaína y marihuana.
Las autoridades lograron la detención de tres personas —dos hombres y una mujer— y el secuestro de un importante y variado cargamento de sustancias prohibidas.
Las medidas judiciales fueron dispuestas en el marco de investigaciones dirigidas por los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar, bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según se informó, estos procedimientos responden de manera directa a los objetivos priorizados de la Política de Persecución Penal de la provincia.
Allanamientos
El personal de la División Microtráfico de la PDI irrumpió en forma simultánea en dos domicilios que funcionaban presuntamente como búnkeres o centros de distribución a baja escala.
El primero de los allanamientos, en Santo Tomé, fue una vivienda de calle Roverano al 2.400.
El segundo tuvo lugar en una propiedad situada en calle Berutti, entre León Ponce y Fray Santa María de Oro, en el corazón del barrio Los Troncos de la capital provincial.
Droga y plata
Las requisas arrojaron un importante secuestro de estupefacientes, entre los que se destacan más de dos kilogramos de drogas sintéticas: anfetaminas.
Los uniformados incautaron además 96,3 gramos de cocaína (fraccionados en 402 dosis listas para la venta en papel satinado y nylon), 29,62 gramos y dos plantas de marihuana, $ 542.300 en billetes de curso legal, 8 teléfonos celulares y 1 dispositivo para cobro electrónico (posnet).
En las viviendas también se hallaron dos balanzas de precisión, cuadernos con anotaciones clave para la causa, recortes de nylon y papel satinado, y diversos elementos con vestigios de cocaína y marihuana, lo que confirma la actividad de fraccionamiento en el lugar.
Los tres implicados quedaron a disposición de la Justicia, imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes en el marco de la normativa de microtráfico vigente.