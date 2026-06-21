Un motociclista de 41 años murió este domingo por la mañana tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la Autopista 9 de Julio Sur, en la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del Nuevo Puente Pueyrredón, en sentido hacia la Provincia.
Murió un motociclista de 41 años tras un choque en la Autopista 9 de Julio Sur
El siniestro ocurrió a la altura del Nuevo Puente Pueyrredón en sentido a Provincia. El carril rápido permanece restringido por peritajes.
El hecho involucró a una moto y un automóvil, y generó un importante operativo de emergencia en la zona. El carril rápido de la autopista permanece restringido mientras avanzan las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.
Según informaron fuentes oficiales, el servicio de emergencias SAME acudió rápidamente al lugar del accidente, aunque al arribar los profesionales constataron que el motociclista ya había fallecido. De acuerdo con el parte médico, presentaba “lesiones incompatibles con la vida”.
El impacto obligó a interrumpir parcialmente la circulación en una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense, lo que generó demoras en el tránsito durante la mañana del domingo.
Personal de la Policía de la Ciudad y equipos de emergencias trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y preservar la escena del siniestro, mientras se realizaban las tareas de peritaje accidentológico.
Investigación
Las autoridades intentan establecer cómo se produjo el choque entre el automóvil y la motocicleta. En esta etapa inicial de la investigación no se informaron imputaciones ni se precisaron las causas del siniestro vial.
Los peritos trabajan sobre la calzada para reconstruir la dinámica del impacto, tomando registro de las posiciones finales de los vehículos, las marcas sobre el asfalto y otros elementos que permitan determinar responsabilidades.
La restricción del carril rápido se mantendrá hasta que finalicen las tareas periciales, lo que podría extenderse durante varias horas, según indicaron fuentes vinculadas al operativo.
Este tipo de procedimientos es habitual en accidentes con víctimas fatales, ya que permite a la Justicia contar con evidencia técnica para avanzar en la investigación.
Contexto
La Autopista 9 de Julio Sur es una de las arterias más transitadas en el acceso hacia la Ciudad de Buenos Aires desde el sur del conurbano. Por ello, cualquier reducción de calzada genera complicaciones en el flujo vehicular, especialmente en horas de la mañana.
Durante el operativo, se recomendó a los conductores circular con precaución y considerar posibles demoras en la zona del Nuevo Puente Pueyrredón, uno de los puntos neurálgicos del tránsito metropolitano.
El siniestro se suma a una serie de accidentes viales registrados en los últimos meses en distintas autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el volumen de circulación y la alta velocidad suelen ser factores de riesgo recurrentes.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del hecho, mientras familiares y allegados de la víctima esperan la identificación formal y la entrega del cuerpo.