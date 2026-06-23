Santa Fe

Condenaron al autor del bestial crimen de Vanesa Troncoso en barrio Punta Norte

Mario Andrés Cena, que era pareja de la hermana de la víctima, aceptó su culpa y una pena de prisión perpetua. El hecho ocurrió en septiembre de 2024. El hombre violó a la mujer, la estranguló hasta la muerte y finalmente trató de prenderle fuego al cadáver.