La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a un joven de 18 años acusado de protagonizar, durante el mes de abril en la ciudad de Santa Fe, una violenta fuga en moto, en la cual descartó un arma de fuego y finalmente atropelló a una mujer antes de huir a pie.
Detuvieron a un joven que atropelló con su moto a una mujer y le fracturó las dos piernas
El muchacho tiene 18 años y escapaba de la policía cuando se produjo el choque. Momentos antes de impactar contra la víctima había descartado un arma de fuego.
La detención de L. E. C. se concretó tras dos allanamientos simultáneos en los barrios Barranquitas y Chalet de la capital provincial, luego de que las tareas de inteligencia lograran identificarlo como el verdadero y presunto autor del hecho.
Grave
El caso que originó la investigación ocurrió el pasado 26 de abril. En aquella oportunidad, el sospechoso circulaba en motocicleta e intentó evadir un control policial. Durante la huida, el joven arrojó un arma de fuego -luego se constató que era calibre .22- y continuó su marcha a alta velocidad.
La temeraria fuga terminó de la peor manera en la intersección de las calles Gaboto y 3 de Febrero. Allí, el motociclista perdió el control del vehículo y atropelló a una mujer, a la que le provocó fracturas expuestas en ambas piernas.
Lejos de asistir a la víctima, el conductor abandonó la moto en el lugar y escapó corriendo.
Si bien las autoridades habían detenido a otra persona en los primeros tramos de la causa, el avance de las directivas judiciales demostró que el verdadero implicado era el ahora detenido.
Material clave
Con las pruebas sobre la mesa, la Sección Delitos Calificados de la PDI, que actúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, desplegó este martes por la mañana dos allanamientos en viviendas ubicadas en: calle Gaboto al 4000 y pasaje Galisteo al 1000.
Allí se logró la captura del investigado y el secuestro de cuatro teléfonos celulares, elementos que serán peritados y resultan de vital interés para el esclarecimiento total de la causa.
El fiscal del Ministerio Público de la Acusación a cargo del caso, Manuel Cecchini, imputaría formalmente al joven por los delitos de portación de arma de guerra, lesiones graves en siniestro vial, y atentado y resistencia a la autoridad.
Por orden de la Justicia, el detenido ya se encuentra alojado en dependencias policiales a la espera de las audiencias correspondientes.