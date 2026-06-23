Juicio por jurados en Santa Fe

Condenaron a 18 años de prisión al hombre que intentó matar a su expareja y a un familiar en Alto Verde

Lucas Luciano Trejo fue sentenciado por el juez Leandro Lazzarini luego de que un jurado popular lo declarara culpable por unanimidad. La audiencia de cesura permitió debatir exclusivamente el monto de la pena, una instancia clave en el nuevo sistema de juicios por jurados para delitos graves vigente en Santa Fe.