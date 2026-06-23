La Justicia provincial condenó a 18 años de prisión efectiva a Lucas Luciano Trejo, el hombre que intentó matar a su expareja y a un familiar de ella durante un violento ataque ocurrido en diciembre de 2024 en el distrito costero de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a 18 años de prisión al hombre que intentó matar a su expareja y a un familiar en Alto Verde
Lucas Luciano Trejo fue sentenciado por el juez Leandro Lazzarini luego de que un jurado popular lo declarara culpable por unanimidad. La audiencia de cesura permitió debatir exclusivamente el monto de la pena, una instancia clave en el nuevo sistema de juicios por jurados para delitos graves vigente en Santa Fe.
La sentencia fue impuesta este martes por el juez técnico Leandro Lazzarini, quien tuvo a su cargo la determinación de la pena luego de que, dos semanas atrás, un jurado popular declarara culpable al acusado por unanimidad.
Trejo, de 27 años, fue condenado como autor de una tentativa de homicidio calificada por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su expareja, y de una tentativa de homicidio calificada por el empleo de arma contra un hombre que sería primo de la mujer.
Los fundamentos de la resolución serán dados a conocer en los próximos días.
Audiencia de cesura
La audiencia realizada este martes constituyó uno de los aspectos distintivos del sistema de juicio por jurados implementado en Santa Fe para delitos graves cometidos desde mediados de 2024.
A diferencia de los procesos tradicionales, en los que un mismo juez decide tanto sobre la responsabilidad penal como sobre la pena, el modelo de jurados divide ambas funciones. Los ciudadanos convocados integran el jurado y son quienes determinan si el acusado es culpable o no culpable. Una vez emitido ese veredicto, se abre una etapa posterior denominada audiencia de cesura.
En esa instancia ya no se discuten los hechos ni la responsabilidad del acusado, cuestión que quedó definitivamente establecida por el jurado. El debate se concentra exclusivamente en la pena que corresponde aplicar.
Por ese motivo, las partes pueden producir prueba vinculada a agravantes y atenuantes, formular argumentos sobre el monto de la sanción y exponer las razones por las cuales consideran que la pena debe acercarse al mínimo o al máximo previsto por la ley.
En este caso, la audiencia presentó una complejidad particular porque los delitos atribuidos contemplaban una pena divisible. Las fiscales Ana Laura Gioria y Luciana Escobar Cello solicitaron una condena de 23 años de prisión, mientras que la defensa pública, ejercida por Lucía Mognaschi y Valentín Acuña, pidió el mínimo legal de 10 años.
Finalmente, Lazzarini fijó la pena en 18 años de prisión efectiva.
La decisión sobre el monto de la pena, a diferencia del veredicto de culpabilidad del jurado, sí puede ser revisada por un tribunal de segunda instancia. De hecho, la defensa adelantó que apelará la determinación judicial de la sanción.
Un veredicto unánime
El pasado 9 de junio, luego de más de dos horas de deliberación, el jurado popular declaró culpable a Trejo por tentativa de femicidio y tentativa de homicidio.
Al mismo tiempo, resolvió absolverlo por el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.
Ese pronunciamiento marcó el cierre de la etapa central del juicio y habilitó la realización de la audiencia de cesura que concluyó ahora con la imposición de la pena.
El ataque en Alto Verde
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron la mañana del 16 de diciembre de 2024 en una vivienda de Alto Verde donde residía la expareja del condenado.
Trejo llegó al lugar y comenzó a exigir que la mujer le permitiera ingresar. Primero abrió de una patada la ventana de una habitación y la amenazó de muerte. Luego forzó una puerta y entró a la casa.
Una vez adentro, atacó a la víctima a golpes de puño. Cuando un familiar de la mujer intentó intervenir para detener la agresión, fue golpeado con una maza. La violencia continuó con múltiples puñaladas efectuadas con un trozo de vidrio.
La intervención del padre de la mujer permitió que el hombre herido pudiera escapar y refugiarse.
La secuencia no terminó allí. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el juicio, Trejo volvió hacia su expareja, le reiteró que había ido a matarla y le apoyó en el abdomen un revólver calibre 32 cargado con cuatro cartuchos. Luego gatilló tres veces. Las balas nunca salieron.
Minutos después, un vecino observó al agresor abandonar la vivienda con el arma en sus manos y alertó a efectivos de Prefectura que se encontraban en un destacamento cercano. El acusado fue detenido poco después en las inmediaciones del terraplén.
Nuevo sistema
El proceso se convirtió en un nuevo caso de relevancia dentro de la implementación del juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe y la provincia.
Por un lado, porque puso en manos de ciudadanos comunes la decisión sobre la culpabilidad en un caso de extrema gravedad. Por otro, porque permitió mostrar el funcionamiento completo del modelo: desde la investigación y la audiencia preliminar, pasando por el debate ante el jurado, hasta la audiencia de cesura en la que un juez técnico fija la pena.
La condena a 18 años de prisión cierra así una etapa fundamental del proceso, aunque la discusión judicial podría continuar en la instancia de apelación respecto del monto de la sanción impuesta.