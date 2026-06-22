Presunto femicidio seguido de suicidio

"El nene gritaba que el padrastro había matado a su mamá": el dramático relato sobre la tragedia de barrio Entrada Norte

Una vecina de la cuadra detalló la secuencia en la que el hijo de la víctima, de 9 años, logró escapar por los techos junto a su primo tras presenciar el ataque armado. La pareja se había instalado en el complejo hacía apenas dos semanas.