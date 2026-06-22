Cámara de Apelaciones

Confirman la prisión preventiva para la mujer acusada de estafas con paquetes turísticos en Santa Fe

El tribunal de alzada rechazó el planteo de la defensa y ratificó la cautelar. La investigación reúne 37 hechos atribuidos a una operatoria que dejó a numerosas familias sin los viajes contratados y con pérdidas económicas que rondan los 34 millones de pesos.