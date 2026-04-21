Primeros testigos

"Perdí mi sueño": comenzaron a declarar las víctimas en el juicio por estafas en Maros Turismo

Describieron cómo los ahorros de toda una vida y los planes familiares se desvanecieron entre promesas incumplidas. La angustia emocional y el reclamo por los "sueños rotos" marcaron la jornada.