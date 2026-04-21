Seguridad vial

Piden inhabilitar la licencia de Santiago Maratea por manejar con el celular

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó suspender la licencia del influencer tras la difusión de un video en el que se lo ve manejando con el teléfono en la mano y sin cinturón de seguridad, una conducta considerada de alto riesgo.