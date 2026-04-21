Un procedimiento policial concretado durante la madrugada del martes en la ciudad de Santa Fe permitió frustrar un intento de robo en una farmacia ubicada en barrio Sur. El hecho se registró cerca de las 2.45 en la zona de calle Dr. Zavalla al 1400, entre Amenábar y 3 de Febrero.
Aprehendieron a un hombre por intento de robo en una farmacia
La captura se produjo esta madrugada en la zona de Dr. Zavalla 1400. El detenido es un hombre de 33 años. Fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.
De acuerdo a fuentes policiales, el alerta ingresó a través de un vecino que advirtió movimientos sospechosos en el balcón del comercio. Según indicó, escuchaba ruidos compatibles con un intento de sustracción, aunque no logró visualizar a ninguna persona en ese momento.
Alerta vecinal y rápida intervención
A partir del llamado, una unidad policial se hizo presente en el lugar y constató que el aviso era verídico. Al inspeccionar el sector, los agentes detectaron daños en el sistema de aire acondicionado de la farmacia, presumiblemente provocados con fines de robo.
Las primeras actuaciones permitieron establecer que el autor habría intentado sustraer componentes de bronce de la instalación, un tipo de delito frecuente por el valor de reventa de estos materiales.
Aprehendido con elementos en su poder
Minutos después, personal actuante logró dar con un sospechoso en las inmediaciones. Se trata de un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales como A.H.A., quien tenía en su poder caños de bronce que pertenecerían al equipo de aire acondicionado dañado.
El individuo fue inmediatamente aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, se dio intervención al fiscal en turno, mientras continúan las actuaciones para determinar si el detenido está vinculado a otros hechos de similares características en la zona.