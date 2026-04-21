Un tenso y preocupante incidente se registró durante la mañana del martes en pleno microcentro de Santa Fe, cuando un inspector municipal de Tránsito fue agredido por una mujer que dijo ser un subcomisario de la policía de Santa Fe.
Agredieron a un inspector municipal y la acusada dijo ser policía
El incidente ocurrió en calle Tucumán a metros de la peatonal San Martín. El inspector terminó con lesiones y denunció amenazas con arma de fuego. La mujer dijo ser subcomisario de la policía.
Según las primeras informaciones, el hecho se originó en calle Tucumán (entre San Jerónimo y San Martín) cuando el agente se acercó a una conductora que había estacionado su vehículo —un Peugeot 408 blanco— en un sector no permitido. Al solicitarle que retirara el auto, la situación derivó rápidamente en violencia.
De una infracción a una agresión
Siempre de acuerdo al relato del inspector, la mujer descendió del vehículo y comenzó a atacarlo físicamente de manera directa. Como consecuencia, el trabajador municipal sufrió lesiones traumáticas y rasguños en distintas partes del cuerpo.
El episodio, que ocurrió en una zona de alta circulación peatonal y vehicular, generó momentos de tensión y sorpresa entre ocasionales testigos.
Amenaza y una identidad bajo la lupa
El dato más sensible del caso surgió instantes después de la agresión. Según la denuncia del inspector, la mujer se identificó como subcomisario de la policía de Santa Fe y lanzó una grave amenaza: habría dicho que iría a buscar un arma de fuego en su vehículo para disparar.
No obstante, el denunciante aclaró que en ningún momento la mujer exhibió arma alguna durante el altercado.
Un chaleco y una cartuchera
Tras la denuncia, personal policial requisó el interior del automóvil de la mujer. En el procedimiento se halló un chaleco balístico y una cartuchera de arma de fuego, aunque esta última se encontraba vacía al momento del secuestro.
Estos elementos son considerados, en principio, como un indicio relevante que podría respaldar la condición de la mujer como integrante de una fuerza de seguridad, extremo que ahora deberá ser corroborado por las autoridades competentes.
En paralelo, también trascendió que la involucrada no estaría prestando servicio activo en la actualidad, ya que se encontraría bajo licencia médica, situación que forma parte de las líneas de investigación abiertas.
Tras lo sucedido, ambas partes fueron trasladadas a la Seccional 1ra., donde permanecen realizando las actuaciones correspondientes. El hecho quedó ahora bajo análisis judicial, en un contexto que podría derivar en imputaciones tanto por lesiones como por amenazas.