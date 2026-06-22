Cinco personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital luego del derrumbe de una estructura metálica en el área de la piscina del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, uno de los complejos turísticos y de entretenimiento más conocidos del sur de Florida.
Colapsó una estructura en un hotel de Florida: cinco personas fueron hospitalizadas
El incidente ocurrió en el área de la piscina del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood. Las autoridades informaron que una fuerte ráfaga de viento desprendió una estructura metálica que cayó sobre un grupo de personas.
El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, en medio del paso de tormentas que afectaban la región, y generó un importante operativo de emergencia.
Una ráfaga de viento provocó el desprendimiento de la estructura
De acuerdo con la información difundida por la Policía Seminole y los equipos de emergencia, el accidente se produjo alrededor de las 19, cuando una fuerte ráfaga de viento desprendió la estructura metálica de una cabaña ubicada sobre el sector de la piscina del hotel.
La estructura cayó sobre un área donde se encontraban numerosos visitantes disfrutando de las instalaciones del complejo. Testigos registraron el momento posterior al incidente y las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde se observa a varias personas asistiendo a los heridos mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.
Paramédicos y efectivos policiales acudieron al lugar pocos minutos después del llamado de auxilio. Las cinco personas lesionadas fueron trasladadas al Memorial Regional Hospital para recibir atención médica.
Según informó la Policía Seminole, ninguno de los pacientes sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida. Aunque algunos presentaban golpes y cortes producto del impacto, todos permanecían estables tras ser evaluados por los profesionales de la salud.
El vocero del complejo confirmó que el sector afectado fue inmediatamente cerrado al público para permitir las tareas de inspección y garantizar la seguridad de los visitantes.
Investigan las causas mientras continúan las tormentas
Las primeras evaluaciones indican que el desprendimiento estuvo directamente relacionado con las condiciones meteorológicas que afectaban al sur de Florida durante el fin de semana.
El Servicio Meteorológico había emitido advertencias por tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, que en algunos sectores alcanzaron velocidades de entre 55 y 80 kilómetros por hora. Esas condiciones habrían sido suficientes para desplazar la estructura metálica instalada en la zona recreativa del hotel.
A pesar de esta hipótesis inicial, las autoridades señalaron que se realizará una investigación para determinar si la estructura cumplía con todas las condiciones de seguridad exigidas y si estaba correctamente asegurada frente a eventos meteorológicos de este tipo.
El Seminole Hard Rock Hotel & Casino es uno de los establecimientos turísticos más emblemáticos de Florida. Su edificio principal, con forma de guitarra, es uno de los íconos arquitectónicos de la región y recibe diariamente a miles de turistas que visitan el hotel, el casino, sus restaurantes y el complejo de entretenimiento.
El incidente ocurrió en el área donde funciona el DAER Dayclub & Nightclub, un espacio al aire libre que suele concentrar una importante cantidad de personas durante los fines de semana y especialmente en temporada alta.
Tras el accidente, personal del establecimiento colaboró con la evacuación preventiva de la zona afectada mientras los equipos médicos asistían a las víctimas.
Las autoridades remarcaron que el resto del complejo continuó operando normalmente, aunque el sector de la piscina permaneció restringido hasta completar las inspecciones técnicas correspondientes.
Especialistas en gestión de emergencias recuerdan que, durante episodios de tormentas severas, las estructuras temporales o desmontables, como carpas, gazebos y cabañas metálicas, pueden verse comprometidas por fuertes ráfagas de viento si no cuentan con sistemas de anclaje adecuados.
En Florida este tipo de fenómenos meteorológicos son frecuentes durante los meses de verano, motivo por el cual los organismos de protección civil recomiendan suspender las actividades al aire libre cuando existen alertas por tormentas eléctricas o vientos intensos.
Hasta el momento no se informó cuándo será reabierto el sector afectado ni si será necesario reemplazar completamente la estructura que se desprendió.
Mientras tanto, la investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias del accidente y verificar si existieron otros factores que hayan contribuido al colapso.
Las autoridades reiteraron que los cinco heridos evolucionan favorablemente y que ninguno sufrió lesiones de gravedad, una circunstancia que permitió descartar consecuencias mayores pese al impacto que generó el incidente entre los visitantes del complejo turístico.