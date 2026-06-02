Ocurrió en Río de Janeiro

Impactante video: caminaba por la calle, cayó en una alcantarilla y un motociclista le salvó la vida

Una mujer sufrió un fuerte accidente, tras pisar una alcantarilla, cayó al interior del conducto y la tapa se cerró sobre ella. La rápida intervención de un hombre y varios vecinos fue clave para rescatarla con vida.