Momentos de extrema tensión se vivieron en Río de Janeiro, Brasil, cuando una mujer cayó accidentalmente dentro de una alcantarilla mientras caminaba por la vía pública. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Impactante video: caminaba por la calle, cayó en una alcantarilla y un motociclista le salvó la vida
Una mujer sufrió un fuerte accidente, tras pisar una alcantarilla, cayó al interior del conducto y la tapa se cerró sobre ella. La rápida intervención de un hombre y varios vecinos fue clave para rescatarla con vida.
En las imágenes puede verse cómo la mujer pisa la tapa metálica sin advertir el peligro. De manera repentina, la estructura cede bajo su peso y ella desaparece en el interior del conducto, mientras la tapa vuelve a cerrarse y la golpea en la cabeza.
La situación pudo haber terminado en tragedia, pero un motociclista que circulaba en motocicleta observó el accidente y se acercó de inmediato para pedir ayuda. Gracias a su rápida reacción, otras personas de la zona se sumaron al rescate.
Vecinos y comerciantes colaboraron para asistir a la mujer. Una panadería cercana facilitó una escalera que permitió acceder al interior de la alcantarilla y sacar a la víctima tras varios minutos de trabajo y preocupación.
Afortunadamente, la mujer logró ser rescatada con vida y no sufrió heridas de gravedad. El video del incidente se volvió viral y generó preocupación entre los usuarios, que alertaron sobre los riesgos que pueden representar las tapas de alcantarilla en mal estado.