La Casa Blanca lanzó un sitio digital que presenta a inmigrantes indocumentados como "aliens", y lo hace mediante un video animado que muestra un cruce fronterizo en una nave espacial, un contador en vivo de detenciones y un mapa interactivo llamado Alien Arrest Map Live, según la descripción pública del portal.
La Casa Blanca lanzó un sitio que muestra a inmigrantes como "extraterrestres"
El portal incluye un video animado de cruce fronterizo en nave espacial y un contador en vivo de detenciones. El contador supera 3,1 millones de detenciones y el sitio ofrece un acceso para denunciar ante ICE.
El sitio, identificado como ALIENS.GOV, simula apariciones Extraterrestres con un marcador que actualiza en tiempo real las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y afirma en pantalla "No eran pequeños hombres verdes. Estos aliens son los millones de inmigrantes ilegales" como parte de la presentación.
La web presenta además párrafos que describen que esos supuestos "aliens" convivieron con ciudadanos locales, compraron en los mismos comercios y asistieron a colegios, y cierra con el aviso "Si usted presenció una abducción alien, no se alarme. Está en buenas manos. Nosotros nos encargaremos de ello".
La campaña digital de la administración de Donald Trump incluye un acceso directo para denunciar a ciudadanos en situación irregular ante ICE y utiliza una estética que imita el desplazamiento vertical de textos de La guerra de las galaxias para acompañar el video y los gráficos.
El contador en vivo
El contador en vivo del sitio simula registrar apariciones y detenciones en tiempo real y según la web ya supera los 3,1 millones de detenciones, un dato que acompaña al video animado del cruce en una nave para reforzar la narrativa.
El video animado muestra el cruce fronterizo en una nave espacial y el diseño remite a motivos espaciales para asociar inmigrantes con Extraterrestres, mientras la página simula un fenómeno de apariciones que el portal presenta como una "revelación".
Además del contador y el video, la página incluye distritos y puntos en el mapa donde, según el gráfico interactivo, se produjeron operativos y detenciones, con círculos rojos que señalan concentraciones en zonas fronterizas y urbanas.
Mapa, cifras y nacionalidades
El Alien Arrest Map Live muestra la ubicación y la fecha de operativos y enumera nacionalidades; entre los listados figura la Argentina con diferentes cifras en varias ciudades de EE. UU.
Por ejemplo, el registro indica 17.323 arrestos en Dallas entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de mayo de 2026, 5.199 en Los Ángeles en el mismo período, 6.003 en Miami y 4.697 en Nueva York, con cargos y categorías variadas según los listados del portal.
En los listados también aparecen personas procedentes de México, Irán, Irak, Afganistán, Bolivia, Brasil, Francia, Uruguay, Venezuela, Reino Unido, Italia y Libia, según la información publicada en la web.
El sitio incorpora datos sobre ICE y recuerda que la agencia nació en 2003, que cuenta con más de 20.000 agentes en más de 400 oficinas y que, bajo el segundo mandato de Donald Trump, modificó sus directrices para ampliar búsquedas en vecindarios y acelerar expulsiones.