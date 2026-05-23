La explicación de la NASA

Estados Unidos desclasificó nuevos archivos secretos sobre ovnis: el inquietante audio del Apolo 12

Se trata de siete archivos de texto, video y audio, que se suman a la publicación el pasado 8 de mayo de 162 documentos por parte del Pentágono. También incluyó un expediente de 116 páginas ligado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas, sucesor del Proyecto Manhattan-