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El Pentágono publicó documentos secretos sobre los ovnis

Algunos de los archivos gubernamentales desclasificados este viernes reportan "aeronaves no identificadas", "platillos voladores" y órbitas de colores en el cielo. Ya se pueden consultar en el sitio web del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

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Estados Unidos anunció este viernes (08.05.2026) que publicó una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, que había pedido su desclasificación.

De todo tipo

Los documentos reportan "discos voladores", "aeronaves no identificadas" y "platillos voladores". Más de 160 documentos ya están disponibles en un apartado de la página web del Pentágono.

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"Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Uno documento de diciembre de 1947 contiene una serie de informes sobre "discos voladores", mientras que un reporte de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado como "máximo secreto", incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores".

(250905) -- WASHINGTON, 5 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2020 del Pentágono visto desde un avión sobre Washington, D.C., Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, con lo que revive el nombre empleado a finales de los cuarenta. (Xinhua/Liu Jie) (rtg) (ra) (vf)Los docuementos están disponibles en el sitio web del Pentágono. Xinhua.

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron separadamente haber visto en el cielo órbitas anaranjadas que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

Iniciativa de Trump

Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

Mirá tambiénTrump ordenó la desclasificación total de los archivos sobre extraterrestres y vida alienígena

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los "fenómenos anómalos no identificados" fueran tecnología alienígena.

Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.

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