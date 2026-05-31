#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Bajo vigilancia

Brasil en alerta: dos casos sospechosos de ébola en aislamiento

Dos hombres con síntomas sugestivos del virus están bajo estricta vigilancia médica en Brasil, mientras África central enfrenta un brote mortal de ébola.

Autoridades brasileñas refuerzan protocolos ante casos sospechosos de ébola, mientras la OMS alerta sobre la expansión del virus en África. Foto: Archivo / REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere.Autoridades brasileñas refuerzan protocolos ante casos sospechosos de ébola, mientras la OMS alerta sobre la expansión del virus en África. Foto: Archivo / REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Autoridades de salud de Brasil anunciaron este domingo que dos hombres con síntomas compatibles con el ébola se encuentran en aislamiento preventivo, en momentos en que preocupa la propagación de un mortal brote del virus en África central.

En Sao Paulo, un hombre de 37 años que estuvo en República Democrática del Congo (RDC) "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, dijo en una nota la gobernación de Sao Paulo, sin precisar la fecha de entrada del sujeto en territorio de Brasil. El paciente dio positivo en un caso grave de meningitis y está internado "en aislamiento".

Mirá tambiénMéxico reforzará controles sanitarios por temor al ébola durante el Mundial

En Rio de Janeiro, la secretaría de salud estatal también anunció que se encuentra aislado un hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo, tras presentar "síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea" y dar positivo en malaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a la vecina Uganda.

Sin vacuna ni tratamiento

Ha habido más de 1.000 casos sospechosos de ébola en RDC desde que se declaró el brote en el país el 15 de mayo, incluidos casi 250 muertos, informó el jueves el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

FILE PHOTO: Red Cross workers wearing personal protective equipment walk in a formation as they disinfect the ground outside the house of an unidentified man who died of Ebola, before retrieving his body, as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, in Quartier Shuni 1, a residential sector in Mongbwalu, Djugu Territory of Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 24, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File PhotoTrabajadores de la Cruz Roja realizan tareas contra el ébola en Mongbwalu, República Democrática del Congo. Foto: REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere.

Uganda confirmó dos nuevos casos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa el viernes, lo que eleva el total a nueve desde el 15 de mayo, incluido un fallecido.

La cepa responsable del brote actual se llama Bundibugyo y no tiene vacuna ni tratamiento específico. El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
África
Salud
Brasil

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro