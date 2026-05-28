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Aval de FIFA

El Congo asegura "cumplir todos los protocolos" para el Mundial, pese al brote de ébola

La Federación congoleña afirma cumplir todos los protocolos sanitarios exigidos por Estados Unidos. La OMS advirtió riesgo muy alto por la cepa Bundibugyo. Se registran más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas.

El Congo debutará en Houston contra Portugal, con un calendario que incluye enfrentamientos con Colombia y Uzbekistán en el Mundial. Foto: REUTERS / Arsene Mpiana.El Congo debutará en Houston contra Portugal, con un calendario que incluye enfrentamientos con Colombia y Uzbekistán en el Mundial. Foto: REUTERS / Arsene Mpiana.
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La Federación de la República Democrática del Congo aseguró que recibió el aval de la FIFA para participar del Mundial 2026 tras declarar que cumple todos los protocolos sanitarios exigidos por Estados Unidos, coanfitrión del torneo, ante un brote de ébola que generó alertas de la Organización Mundial de la Salud.

FECOFA explicó que mantuvo conversaciones con la FIFA y que la delegación congoleña cumple plenamente con los protocolos de salud y seguridad requeridos por las autoridades de Estados Unidos, por lo que obtuvo el aval para viajar y competir en la copa del mundo.

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"El Gobierno de la República Democrática del Congo hizo todo lo que estaba en su mano para garantizar que lleguen a Estados Unidos preparados, protegidos y listos para competir", dijo Didier Budimbu, ministro de Deportes, en respaldo al cumplimiento y al aval de la FIFA.

Ante el brote de ébola, la federación canceló una concentración en Kinsasa y trasladó los preparativos al extranjero, y la delegación incluyó medidas destinadas al cumplimiento de los protocolos sanitarios exigidos por el coanfitrión Estados Unidos.

FIFA avala por cumplimiento

La decisión de la FIFA responde, según la federación, al cumplimiento de protocolos y al diálogo entre las partes; FECOFA señaló que la delegación congoleña cumple todos los requisitos de salud y seguridad solicitados por las autoridades estadounidenses.

A member of Uganda People's Defence Force directs people , after Uganda closed its borders with the Democratic Republic of Congo, as authorities intensify efforts to contain a new Ebola outbreak caused by the Bundibugyo virus strain, at the Mpondwe border post, in Kasese district, Uganda, May 28, 2026. REUTERS/Abubaker LubowaLa OMS advierte sobre el ébola en el Congo, mientras la FECOFA gestiona la participación mundialista, destacando la residencia europea de sus jugadores. Foto: REUTERS / Abubaker Lubowa.

El aval se produjo tras gestiones que, indicaron fuentes congoleñas, confirmaron el cumplimiento técnico de protocolos y el compromiso de la federación con medidas de prevención frente al brote de ébola.

En ese marco, la embajadora Yvette Kapinga Ngandu celebró la decisión y dijo que aplaude a la FECOFA y a la FIFA por actuar con rapidez y decisión para tomar esta determinación responsable.

Riesgo sanitario, medidas y situación

La OMS advirtió la semana pasada sobre un riesgo muy alto de propagación a nivel nacional de la cepa Bundibugyo del ébola, y las autoridades de la RDC reportaron más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas vinculadas al brote.

UNICEF staff and airport workers handle aid from UNICEF and the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) for the Ebola outbreak caused by the Bundibugyo strain, at Bunia National Airport in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - CORRECTING BYLINELa OMS advierte sobre el alto riesgo de ébola, mientras que la FECOFA refuerza medidas preventivas para proteger a su delegación en el Mundial. Foto: REUTERS / Stringer.

Las autoridades recordaron que la mayoría de los futbolistas convocados residen en Europa, lo que, según la federación, reduce la exposición directa, y precisaron que miembros del cuerpo técnico completarán al menos 21 días en el viejo continente antes de viajar.

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Además, FECOFA manifestó su preocupación por aficionados que compraron entradas y no obtuvieron visa para viajar a Estados Unidos; indicaron que se evalúa con la FIFA la posibilidad de reembolsos para quienes resultaron impedidos.

La República Democrática del Congo será local en Houston e integra el Grupo K; su calendario en el Mundial incluye el debut frente a Portugal el 17 de junio, luego el partido contra Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el encuentro con Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.

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