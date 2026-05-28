Aval de FIFA

El Congo asegura "cumplir todos los protocolos" para el Mundial, pese al brote de ébola

La Federación congoleña afirma cumplir todos los protocolos sanitarios exigidos por Estados Unidos. La OMS advirtió riesgo muy alto por la cepa Bundibugyo. Se registran más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas.