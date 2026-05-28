La Federación de la República Democrática del Congo aseguró que recibió el aval de la FIFA para participar del Mundial 2026 tras declarar que cumple todos los protocolos sanitarios exigidos por Estados Unidos, coanfitrión del torneo, ante un brote de ébola que generó alertas de la Organización Mundial de la Salud.
El Congo asegura "cumplir todos los protocolos" para el Mundial, pese al brote de ébola
La Federación congoleña afirma cumplir todos los protocolos sanitarios exigidos por Estados Unidos. La OMS advirtió riesgo muy alto por la cepa Bundibugyo. Se registran más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas.
FECOFA explicó que mantuvo conversaciones con la FIFA y que la delegación congoleña cumple plenamente con los protocolos de salud y seguridad requeridos por las autoridades de Estados Unidos, por lo que obtuvo el aval para viajar y competir en la copa del mundo.
"El Gobierno de la República Democrática del Congo hizo todo lo que estaba en su mano para garantizar que lleguen a Estados Unidos preparados, protegidos y listos para competir", dijo Didier Budimbu, ministro de Deportes, en respaldo al cumplimiento y al aval de la FIFA.
Ante el brote de ébola, la federación canceló una concentración en Kinsasa y trasladó los preparativos al extranjero, y la delegación incluyó medidas destinadas al cumplimiento de los protocolos sanitarios exigidos por el coanfitrión Estados Unidos.
FIFA avala por cumplimiento
La decisión de la FIFA responde, según la federación, al cumplimiento de protocolos y al diálogo entre las partes; FECOFA señaló que la delegación congoleña cumple todos los requisitos de salud y seguridad solicitados por las autoridades estadounidenses.
El aval se produjo tras gestiones que, indicaron fuentes congoleñas, confirmaron el cumplimiento técnico de protocolos y el compromiso de la federación con medidas de prevención frente al brote de ébola.
En ese marco, la embajadora Yvette Kapinga Ngandu celebró la decisión y dijo que aplaude a la FECOFA y a la FIFA por actuar con rapidez y decisión para tomar esta determinación responsable.
Riesgo sanitario, medidas y situación
La OMS advirtió la semana pasada sobre un riesgo muy alto de propagación a nivel nacional de la cepa Bundibugyo del ébola, y las autoridades de la RDC reportaron más de 1.000 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas vinculadas al brote.
Las autoridades recordaron que la mayoría de los futbolistas convocados residen en Europa, lo que, según la federación, reduce la exposición directa, y precisaron que miembros del cuerpo técnico completarán al menos 21 días en el viejo continente antes de viajar.
Además, FECOFA manifestó su preocupación por aficionados que compraron entradas y no obtuvieron visa para viajar a Estados Unidos; indicaron que se evalúa con la FIFA la posibilidad de reembolsos para quienes resultaron impedidos.
La República Democrática del Congo será local en Houston e integra el Grupo K; su calendario en el Mundial incluye el debut frente a Portugal el 17 de junio, luego el partido contra Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el encuentro con Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.