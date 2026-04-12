El icónico Mandarin Oriental Miami fue demolido este domingo en una impactante implosión controlada que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales en cuestión de horas.
Video: así implosionaron el icónico hotel de lujo Mandarin Oriental Miami en segundos
El emblemático hotel de lujo fue demolido en segundos con una implosión controlada. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.
Ubicado en la exclusiva isla artificial de Brickell Key, el edificio se desplomó en pocos segundos tras una secuencia de detonaciones perfectamente sincronizadas que marcaron el final de una era en el skyline de la ciudad.
El operativo fue considerado el más importante de este tipo en Miami en más de una década. La demolición había sido planificada durante casi dos años y se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad en una de las zonas más exclusivas del sur de Florida.
Una implosión milimétrica en el corazón de Miami
La estructura, de más de 20 pisos, colapsó sobre sí misma en una maniobra cuidadosamente diseñada para minimizar riesgos en el entorno. La precisión del procedimiento permitió evitar daños en construcciones cercanas, algo clave dada la densidad y el valor inmobiliario del área.
El despliegue técnico incluyó cortes programados en columnas estratégicas y una sincronización exacta de las explosiones, lo que generó una caída vertical del edificio en cuestión de segundos.
Las imágenes, captadas desde distintos puntos de la ciudad, muestran cómo el histórico hotel se convierte en una nube de polvo ante la mirada de vecinos y curiosos.
Fin de una era y el inicio de un nuevo proyecto
La demolición marca el cierre definitivo de un hotel que durante 25 años fue sinónimo de lujo en Miami. Inaugurado en el año 2000, el complejo se consolidó como uno de los destinos más exclusivos de la ciudad.
El establecimiento había cerrado sus puertas en 2025 como parte de un ambicioso proyecto inmobiliario que transformará completamente el predio.
En su lugar, se desarrollará un nuevo complejo de alta gama que incluirá dos torres con residencias de lujo y un hotel renovado, cuya finalización está prevista para 2030.
Más allá de su espectacularidad visual, la implosión del Mandarin Oriental Miami simboliza un punto de inflexión en la evolución urbana de la ciudad.
El cambio no solo redefine el perfil de Miami, sino que también refleja la dinámica del mercado inmobiliario de lujo, que continúa apostando por desarrollos cada vez más ambiciosos en ubicaciones privilegiadas.