Excentricidad y geopolítica

Trump celebró los 80 años en la Casa Blanca con una velada de UFC y un acuerdo con Irán

Horas después de anunciar el fin del conflicto bélico con Teherán, el presidente estadounidense montó un megaevento de artes marciales mixtas para 4.000 invitados en los jardines de la residencia oficial.