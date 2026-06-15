Donald Trump celebró este domingo su cumpleaños número 80 con un evento inédito en la Casa Blanca: una cartelera de peleas de UFC montada en los jardines de la residencia presidencial, ante más de 4.000 invitados especialmente seleccionados.
Trump celebró los 80 años en la Casa Blanca con una velada de UFC y un acuerdo con Irán
Horas después de anunciar el fin del conflicto bélico con Teherán, el presidente estadounidense montó un megaevento de artes marciales mixtas para 4.000 invitados en los jardines de la residencia oficial.
La jornada coincidió con el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto que ambas naciones mantenían desde febrero. El mandatario presentó la noticia durante el día y horas más tarde encabezó los festejos en Washington.
Un octágono en los jardines presidenciales
Trump salió del Despacho Oval acompañado por Dana White, presidente de la UFC y uno de sus aliados más cercanos, para dirigirse al escenario principal de la velada deportiva.
La estructura central fue un gigantesco octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca. El recinto, bautizado como "La Garra", estaba rodeado por una imponente estructura metálica de 28 metros de altura.
Antes del inicio de los combates, el mandatario saludó desde el histórico balcón Truman mientras sonaba el himno nacional estadounidense. Además, doce aviones militares sobrevolaron el predio como parte de la ceremonia.
Siete combates y miles de invitados
El evento, denominado "UFC Freedom 250", incluyó siete peleas profesionales y formó parte de las actividades organizadas por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Entre los combates más destacados figuró la victoria del brasileño Diego Lopes sobre el estadounidense Steve García por nocaut en menos de tres minutos. También se desarrolló la pelea estelar entre el español Ilia Topuria y el estadounidense Julian Gaethje por el cinturón de peso ligero.
Trump siguió las peleas acompañado por la primera dama Melania Trump y por White. Según medios estadounidenses, la organización del espectáculo demandó una inversión cercana a los 60 millones de dólares.
El acuerdo con Irán
La celebración tuvo lugar pocas horas después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo destinado a poner fin a más de cien días de enfrentamientos.
Según la información difundida, ambas partes firmarán un memorando de entendimiento el próximo 19 de junio en Suiza, con mediación de Pakistán. El pacto contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
El conflicto había comenzado a fines de febrero y provocó fuertes tensiones en Medio Oriente, además de impactos en el mercado internacional del petróleo.