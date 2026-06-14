El presidente Donald Trump pidió este domingo a Israel que no ataque Líbano mientras Estados Unidos e Irán negocian un memorando de entendimiento sobre la guerra en Medio Oriente.
Trump insta a Israel a pausar ataques a Líbano para avanzar las negociaciones con Irán
El mandatario norteamericano pidió públicamente a Tel Aviv moderación militar para no entorpecer las conversaciones de paz. Mientras, el régimen iraní antiene cautela ante un posible acuerdo.
A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense fijó una postura tajante frente a la escalada bélica y manifestó que "el ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido", añadiendo que la acción militar se produjo "particularmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán".
La advertencia de la administración norteamericana sobrevino pocas horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaran incursiones contra bases operativas de la organización chií Hezbollah en el sector sur de la capital libanesa, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La posición fijada por la Casa Blanca buscó restarle entidad al incidente que motivó la represalia de Tel Aviv sobre el territorio vecino con el propósito de salvaguardar las gestiones diplomáticas en curso. "Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondió fue muy pequeño e insignificante. Nadie resultó herido ni murió, y no debería interrumpir este importante proceso", continuó la publicación del jefe de Estado, quien enfatizó que "estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido Líbano, y todas las partes deberían dar un paso atrás".
Ataques de Israel
Los ataques de las fuerzas de Israel en Líbano replicaron la dinámica registrada hace una semana, cuando una ofensiva similar desencadenó una respuesta con misiles balísticos por parte de Irán, poniendo en riesgo la tregua.
El escenario de tensión se reavivó a pesar de que a principios de este mes Estados Unidos medió un nuevo alto el fuego entre Israel y Líbano, bajo el compromiso de que las fuerzas israelíes no golpearían Beirut en tanto Hezbollah evitara agredir a la población civil, un pacto que fue rechazado por el grupo armado.
Frente a las reiteradas violaciones de las condiciones de seguridad en las áreas de frontera, el presidente Trump insistió en la necesidad de congelar de inmediato las operaciones militares directas e indirectas en la zona.
"No debería haber más ataques de Israel en ninguna parte de Líbano, pero tampoco debería haber más ataques contra Israel por parte de ningún otro actor, incluido Hezbollah", escribió el gobernante, quien concluyó con optimismo respecto del entendimiento bilateral con Teherán al afirmar que "este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!".
Cautela en Irán
Por su parte, Irán puso en duda la posibilidad de firmar el tan ansiado acuerdo de paz con EEUU al menos este mismo domingo, contradiciendo las versiones del lado de Washington que anticipaban un acuerdo inmediato.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que la razón se debe a que las negociaciones entre las partes aún no concluyeron y la fecha final está pendiente de definición.
Mientras crecen las expectativas de un pacto digital, Pakistán, como país mediador, sostiene que la formalización podría darse en las próximas horas, en contraste con la postura oficial iraní.
De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el portavoz Esmail Baqai confirmó que el memorando no se rubricará el domingo, señalando que será necesario esperar la confirmación de la fecha. Indicó que se prevé una “firma digital”, con cada parte ratificando a distancia el texto.
“Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana”, señaló Baqai. En tanto, la cadena estatal IRIB también citó al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien instó a los medios de comunicación a evitar especulaciones y precisó que solo se anunciará la firma una vez concluidas las negociaciones.