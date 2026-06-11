El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la cancelación de los ataques militares que, según había anticipado horas antes, estaban previstos contra Irán durante la noche.
Trump suspendió un ataque contra Irán y aseguró que avanzan las negociaciones
El presidente de Estados Unidos afirmó que canceló bombardeos previstos para la noche tras recibir señales positivas en las conversaciones con Irán. El bloqueo naval continuará vigente.
La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su red social Truth Social, donde aseguró que las negociaciones con la República Islámica alcanzaron un nivel de avance que permitió suspender la operación militar.
El anuncio de Trump
"Como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump.
El mandatario explicó que la medida fue adoptada luego de que las conversaciones fueran elevadas al máximo nivel de liderazgo iraní y obtuvieran aprobación sobre distintos aspectos del acuerdo en discusión.
La declaración se produjo en medio de una creciente tensión regional y luego de varias semanas marcadas por advertencias cruzadas entre Washington y Teherán.
Un acuerdo en negociación
Trump sostuvo que los principales puntos del entendimiento ya fueron aprobados "en concepto y en gran detalle" por las partes involucradas.
Según indicó, además de Estados Unidos e Irán, participaron de las conversaciones y aprobaciones gobiernos de Medio Oriente y aliados estratégicos de Washington.
Entre los países mencionados por el presidente estadounidense figuran Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.
El bloqueo naval seguirá vigente
A pesar de la suspensión de los ataques, Trump aclaró que las medidas de presión sobre Irán continuarán activas.
"El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta transacción quede finalizada", afirmó el mandatario en su mensaje.
La continuidad de esa medida busca mantener influencia sobre las negociaciones mientras se ultiman los detalles del eventual acuerdo.
Expectativa por la firma
El presidente estadounidense también señaló que la instancia final del entendimiento podría concretarse en los próximos días.
"El momento y el lugar de la firma serán anunciados en breve", expresó.
Por el momento, ni las autoridades iraníes ni otros gobiernos mencionados en el mensaje difundieron detalles oficiales sobre el alcance del acuerdo o las condiciones que formarían parte del documento.