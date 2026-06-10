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Irán anuncia un nuevo "cierre total" del estrecho de Ormuz, tras ataques de Estados Unidos

El ejército islámico anuncia un nuevo cepo al paso comercial marítimo clave para el comercio mundial de crudo y advierte que abrirá fuego contra embarcaciones que busquen paso.

La medida iraní de bloquear una ruta clave para el crudo global eleva las tensiones en la región, tras la ofensiva militar estadounidense. Foto: REUTERS / Stringer.La medida iraní de bloquear una ruta clave para el crudo global eleva las tensiones en la región, tras la ofensiva militar estadounidense. Foto: REUTERS / Stringer.
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Irán anunció este miércoles un nuevo "cierre total" sobre el estrecho de Ormuz y advirtió que que el Ejército de la República Islámica disparará contra embarcaciones que intenten cruzarlo, como represalia por los ataques de los Estados Unidos.

El comunicado militar indicó que el cierre del paso es una medida completa del bloque iraní en el estrecho de Ormuz, vía marítima de Medio Oriente determinante para el comercio mundial de crudo.

FILE PHOTO: A map showing the Strait of Hormuz and a 3D printed oil pipeline are seen in this illustration taken March 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoEl cierre estratégico del paso marítimo en Medio Oriente complica el tránsito de petróleo, aumentando tensiones tras ataques recientes. Ilustración: REUTERS / Dado Ruvic.

La nota del Ejército añadió la amenaza de disparo contra cualquier embarcación que pretenda transitar el paso de Ormuz, y describió la decisión como un cepo militar sobre la zona estratégica.

Fuentes citadas por la agencia internacional EFE explicaron que la orden afecta el tránsito comercial y que el cierre y la advertencia forman parte de una acción militar dirigida al control del estrecho.

Escalada militar

El anuncio iraní ocurre luego que Estados Unidos reanudara el miércoles por la noche sus bombardeos contra Irán, tras las advertencias del presidente Donald Trump, que acusó a Teherán de burlarse de su país al demorarse en cerrar un acuerdo de paz.

El Comando Central de Estados Unidos enmarcó que los ataques se dan como una respuesta a la “agresión injustificada y continuada de Irán”, a horas de que se registre la caída de un helicóptero Apache estadounidense y del alerta de la propia Casa Blanca.

Mirá tambiénHelicóptero de EE.UU. fue derribado en Ormuz por un dron iraní: Trump anunció represalias

Más temprano este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país lanzaría una nueva ola de ataques que llevó a cabo este mismo miércoles, ya que un acuerdo con Irán sigue sin concretarse.

Implicaciones para el comercio mundial de crudo

El comunicado señaló que el estrecho de Ormuz es un paso clave para el comercio mundial de crudo y por eso justificó la medida de cierre completo.

FILE PHOTO: People walk past an installation depicting barrel of oil with the logo of Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) during the COP29 United Nations climate change conference in Baku, Azerbaijan November 19, 2024. REUTERS/Maxim Shemetov/File PhotoEl bloqueo marítimo en una zona vital para el crudo mundial refleja un incremento en la confrontación militar entre potencias. Foto: REUTERS / Maxim Shemetov.

La amenaza dirigida a embarcaciones plantea un riesgo directo sobre el tránsito comercial que utiliza ese paso, de acuerdo con la descripción oficial.

Ante ese escenario, el Ejército iraní mantuvo la postura de que el cepo y la advertencia de disparo son respuestas destinadas a controlar el estrecho.

El anuncio institucional cierra este bloque informativo con la reiteración de que el cierre y la amenaza son acciones del mando iraní sobre Ormuz.

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