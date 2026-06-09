La Guardia Revolucionaria iraní dijo este miércoles (10.06.2026) que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin, en respuesta a los últimos ataques lanzados por Estados Unidos en represalia por el derribo de un helicóptero de EE.UU en el estrecho de Ormuz.
Irán anunció que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin
En un comunicado que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que el objetivo de su ofensiva fue la Quinta Flota de los Estados Unidos.
La escalada de tensiones en el Golfo Pérsico
En un comunicado que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que el objetivo de su ofensiva fue la Quinta Flota de los Estados Unidos.
"El régimen belicista de Estados Unidos atacó esta madrugada varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm bajo falsos pretextos, y dañó una torre de telecomunicaciones en Sirik y destruyó dos tanques de agua en la ciudad", aseguró el ejército ideológico de Irán en un comunicado citado por los medios locales.
"En respuesta a la cruel acción del enemigo, los combatientes navales de los Guardianes lanzaron un ataque con drones contra la 5ª Flota de Bahrein a las 02H30 (23H00 GMT del martes)", agregó esa fuerza de élite, al advertir sobre "respuestas más contundentes" si las agresiones estadounidenses continúan.