Accidente

Cayó un helicóptero militar de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz y rescataron a sus pilotos

La aeronave de combate cayó en una de las zonas más sensibles del Golfo Pérsico. Las autoridades estadounidenses confirmaron que los dos pilotos fueron rescatados sin heridas y se inició una investigación para determinar las causas del incidente.