Un helicóptero de ataque del Ejército de Estados Unidos se estrelló cerca del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas.
Cayó un helicóptero militar de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz y rescataron a sus pilotos
La aeronave de combate cayó en una de las zonas más sensibles del Golfo Pérsico. Las autoridades estadounidenses confirmaron que los dos pilotos fueron rescatados sin heridas y se inició una investigación para determinar las causas del incidente.
El incidente ocurrió en medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente, aunque hasta el momento las autoridades norteamericanas no informaron si la caída estuvo vinculada a acciones militares o a un desperfecto técnico. Los dos tripulantes fueron rescatados con éxito y se encuentran fuera de peligro.
Qué se sabe sobre el accidente
La información fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró ante la prensa que los pilotos estaban “bien” y que no se registraron heridos. Según trascendió, la operación de rescate se desarrolló con éxito poco después del accidente.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios estadounidenses e internacionales, el aparato involucrado es un helicóptero AH-64 Apache, una de las aeronaves de combate más utilizadas por el Ejército estadounidense en operaciones de vigilancia, apoyo aéreo y ataque.
Por el momento no existe una explicación oficial sobre las causas del siniestro. Entre las hipótesis que manejan analistas y medios especializados figuran un posible fallo mecánico, un error operativo o incluso la posibilidad de que la aeronave haya sido alcanzada por fuego enemigo. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada por el Pentágono ni por el gobierno estadounidense.
El Ejército de Estados Unidos abrió una investigación para determinar qué ocurrió. En tanto, Trump adelantó que se difundirá un informe oficial con los resultados preliminares de las pesquisas. El Comando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, no había emitido un comunicado detallado sobre el incidente al cierre de esta edición.
La caída de la aeronave se produjo en una región donde las fuerzas estadounidenses mantienen una intensa actividad militar debido a la escalada de tensiones con Irán y a los recientes episodios de enfrentamiento registrados en distintos puntos del Golfo Pérsico.
La importancia estratégica del estrecho de Ormuz
El accidente volvió a poner el foco internacional sobre el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de enorme relevancia geopolítica. Esta vía conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y constituye uno de los puntos neurálgicos para el comercio energético mundial.
Por esa zona transita una porción significativa del petróleo y del gas natural que se exporta desde los países productores de la región hacia Asia, Europa y otros mercados. Cualquier alteración en la navegación o en la seguridad del estrecho suele generar preocupación entre gobiernos, empresas energéticas e inversores internacionales.
En los últimos meses, el área ha sido escenario de una creciente presencia militar. Estados Unidos reforzó sus operaciones navales y aéreas para garantizar la libertad de navegación, mientras que Irán mantiene una fuerte vigilancia sobre el paso marítimo y ha protagonizado diversos cruces diplomáticos y militares con Washington.