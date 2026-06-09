El Comando Central confirmó que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán este martes en represalia por el derribo de un helicóptero Apache, y sostuvo que la acción fue una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada.
Estados Unidos ataca a Irán tras el derribo del helicóptero Apache
Las fuerzas norteamericanas lanzan bombardeos a lo largo de la costa sur del país como respuesta proporcional a la agresión iraní.
El comunicado del Comando señaló que las maniobras defensivas comenzaron a las 5 p.m. ET por orden del Comandante en Jefe, y explicó que la misión busca contrarrestar el ataque que derivó en la intervención.
El presidente Donald Trump advirtió antes que habría represalias y en mensajes públicos y en Truth Social dijo que Estados Unidos debe responder, que los pilotos estaban sanos y salvos, y que la respuesta debía ser muy fuerte y muy contundente.
Insistió el mandatario norteamericano en la necesidad de una respuesta firme, y su advertencia antecedió la confirmación oficial del Comando sobre las maniobras y los ataques contra objetivos vinculados a Irán.
Qué dijo el Comando central sobre la respuesta y su proporcionalidad
El comunicado del Comando central señaló que las fuerzas comenzaron ataques de autodefensa contra Irán y describió la operación como una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada.
La confirmación del Comando incluyó detalles sobre el horario y la cadena de mando: las maniobras se iniciaron a las 5 p.m. ET por orden del Comandante en Jefe, indicó el comunicado, que reiteró que la respuesta fue proporcional a la agresión iraní.
El CENTCOM subrayó que los ataques, según su versión, se dirigieron contra capacidades relacionadas con Irán y que la respuesta buscó limitar la escalada, en un marco en el que Estados Unidos consideró que la agresión debía ser confrontada.
El Comando central vinculó los ataques a la dinámica de enfrentamientos en la región y explicó que la acción fue contra elementos que, según la versión norteamericana, implicaron el derribo del helicóptero.
La advertencia del mandatario, la palabra 'contundente' y la confirmación de pilotos
Los ataques tienen como fundamento el ataque al helicóptero militar AH-64 Apache de Estados Unidos que cayó cerca del estrecho de Ormuz con dos tripulantes a bordo.
Según indicaron fuentes que siguen el conflicto en Medio Oriente, el dron iraní que habría impactado a la aeronave sería un Shahed, conocido por volar a baja altura y a baja velocidad, una característica que les permite evadir las defensas aéreas con mayor facilidad que los misiles balísticos.
En antecedentes citados por la cobertura, el 28 de mayo las fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes y bombardearon una instalación, y según el informe Teherán respondió con una agresión contra una base militar estadounidense en Kuwait.
Los enfrentamientos en la zona también incluyeron ataques entre Israel e Irán y bombardeos en el sur del Líbano; según reportes, los ataques en Tiro y sus alrededores dejaron al menos once muertos y nueve heridos, entre ellos dos mujeres.