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Estados Unidos volvió a bombardear Irán tras el aviso de Trump

El Comando Central lanzó ataques en respuesta a "agresión injustificada" tras la caída de un helicóptero estadounidense. La Casa Blanca prometió acciones contundentes.

Donald Trump. Crédito: REUTERS/Evan VucciDonald Trump. Crédito: REUTERS/Evan Vucci
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Estados Unidos ha iniciado este miércoles su segunda noche de ataques contra múltiples objetivos en Irán, en base al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

El CENTCOM enmarca que los ataques se dan como una respuesta a la “agresión injustificada y continuada de Irán”, a horas de que se registre la caída de un helicóptero Apache estadounidense y del alerta de la propia Casa Blanca.

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“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar hoy, a las 5:15 p.m. (hora del Este), ataques adicionales en defensa propia contra múltiples objetivos en Irán, por orden del comandante en jefe”, señaló el comando en una publicación en X.

Más temprano este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país lanzaría una nueva ola de ataques, ya que un acuerdo con Irán sigue sin concretarse.

El aviso previo

“Vamos a atacarlos, vamos a atacarlos con mucha dureza”, dijo Trump desde el Despacho Oval este miércoles. “Los golpeamos fuerte ayer. Los vamos a golpear fuerte hoy, por si no lo han visto, por si no han encendido su televisor, y veremos qué pasa con el acuerdo”.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que el ejército estadounidense “estará ocupado esta noche” en Irán, durante unas declaraciones tras su visita al cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Tampa, Florida.

FILE PHOTO: U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth speaks at the IISS Shangri-La Dialogue security summit in Singapore, May 30, 2026. REUTERS/Edgar Su/File PhotoEl secretario de Guerra, Pete Hegseth. Crédito: REUTERS/Edgar Su

“El Comando Central estará muy ocupado esta noche porque el presidente (Donald) Trump dijo que atacaremos a Irán con dureza, y así será. Porque Irán tiene la oportunidad de llegar a un buen acuerdo, un gran acuerdo para formalizar lo que dijeron estar dispuestos a hacer, y no lo han estado”, dijo Hegseth a los periodistas, reportaron las cadenas CNN y CBS News.

U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office as he signs the Secure America Act, at the White House in Washington, D.C., U.S., June 10, 2026. REUTERS/Evan VucciDonald Trump. Crédito: REUTERS/Evan Vucci

“Se nota cuando alguien intenta negociar un acuerdo. En cambio, van a lanzar bombas de Estados Unidos sobre instalaciones clave en Irán”, continuó . “Y no es porque queramos reiniciar algo que no sea necesario. Es porque el Departamento de Guerra está preparado para establecer los términos que garanticen el tipo de acuerdo que espera el presidente Trump”.

El informe iraní

Medios oficiales de Irán informaron que se escucharon explosiones en las zonas de Minab y Sirik, jurisdicciones del sur de Irán cercanas al estrecho de Ormuz.

Los medios iraníes también reportaron que los sistemas de defensa aérea en Asaluyeh fueron activados, aunque añadieron que hasta el momento no se ha producido ningún ataque enemigo en este importante centro energético, que alberga refinerías y complejos petroquímicos.

Asaluyeh es una ciudad y puerto de la provincia de Bushehr, en el sur de Irán, ubicada en la costa norte del golfo Pérsico.

El Comando Central de Estados Unidos informó previamente este miércoles, en una publicación en X, que lanzó ataques adicionales “en defensa propia” contra múltiples objetivos en Irán.

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