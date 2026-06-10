El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "ama la inflación" que afronta su país, ya que los precios subieron en mayo a su ritmo más rápido en tres años.
“Me encanta la inflación”: la particular respuesta de Trump sobre sus últimas cifras
El presidente de Estados Unidos aseguró que cuando termine la guerra con Irán mejorarán sus números. Hizo foco en las cantidades de barriles de petróleo involucradas.
Trump dijo que las cifras eran "magníficas" cuando se le preguntó sobre los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) que mostraban que los precios aumentaron un 4,2% en mayo con respecto al año anterior.
El incremento, desde el 3,8% en abril, se debió en gran medida al aumento de los costes energéticos a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.
Qué dijo Trump
Desde la Casa Blanca, Trump dijo: "Me encanta. Las cifras fueron estupendas. ¿Saben qué? Me encanta la inflación".
“No, me encanta. Las cifras fueron estupendas”, dijo Trump cuando se le preguntó si le preocupaban los últimos datos, que mostraban que el índice de precios al consumidor había subido al 4,2 por ciento en los últimos 12 meses, con un aumento del 0,5 por ciento solo en mayo, según el Departamento de Trabajo.
Añadió que Estados Unidos alcanzó "la mejor situación económica que jamás hayamos tenido antes de la guerra con Irán", pero dijo que debía priorizar asegurarse de que la República Islámica nunca pudiera obtener un arma nuclear.
“Acabábamos de alcanzar el máximo histórico en la bolsa y los mayores ahorros para la jubilación”, dijo Trump desde el Despacho Oval. “Todo iba bien, y les dije que lamento tener que decirles esto, pero Irán pronto tendrá un arma nuclear. Tenemos que atacar”.
El presidente afirmó además que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo operaciones nocturnas en las que decenas de buques han extraído millones de barriles de petróleo de Irán, lo que ha contribuido a una ligera caída de los precios del crudo. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, sigue cotizando a niveles significativamente superiores a los de antes de la guerra.
La inflación
El miércoles se cumplió el tercer mes consecutivo de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, a medida que los hogares sienten cada vez más la presión de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.
Una mayor inflación aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés en un intento por frenar el gasto.
La última vez que la inflación fue más alta fue en abril de 2023, cuando Estados Unidos aún lidiaba con las consecuencias de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.