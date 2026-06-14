El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este lunes (15.06.2026) que Estados Unidos e Irán habían logrado un acuerdo de paz. "Ambas partes han declarado el inmediato y permanente fin de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", escribió Sharif en X (Twitter).
Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán
La firma oficial del acuerdo se realizará en Suiza, marcando un hito en la mediación internacional y el papel clave de Pakistán en el proceso.
La ceremonia oficial de firma del acuerdo tendrá lugar el 19 de junio en Suiza, informó el dirigente del país que actuó como mediador en el conflicto. En los próximos días habrá nuevas reuniones para afinar detalles.
"Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", agregó Sharif.
Poco después, Donald Trump reaccionó señalando que ahora "el acuerdo con Irán está completo". Agregó que el estrecho de Ormuz está abierto y que Estados Unidos levanta el bloqueo que había impuesto. "Dejen que el petróleo fluya", sentenció.